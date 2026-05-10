Alors que le futur d’Ousmane Dembélé pourrait s’écrire loin de Paris, les dirigeants du PSG creusent une piste sérieuse en Ligue 1 pour le remplacer.

Le PSG continue d’anticiper les grands mouvements de son prochain mercato. Alors que l’avenir d’Ousmane Dembélé reste entouré d’incertitudes, les dirigeants parisiens avanceraient déjà sur plusieurs pistes offensives en interne. Et un nom revient avec insistance : Maghnes Akliouche. Le joueur de l’AS Monaco serait aujourd’hui l’une des priorités offensives étudiées par le Paris Saint-Germain pour renforcer son secteur créatif.

Le PSG avance sur Akliouche

Selon l’insider Djameel, les dirigeants du PSG ont choisi de temporiser publiquement jusqu’à la finale de la Ligue des Champions, mais le travail en coulisses serait déjà bien lancé. « À l’instar des dossiers de prolongation, le calme devrait régner sur le front des transferts jusqu’à la finale de la Ligue des Champions. » Mais derrière cette apparente discrétion, plusieurs rendez-vous auraient déjà eu lieu autour de certaines pistes ciblées.

Toujours selon la même source, le dossier Maghnes Akliouche reste particulièrement actif : « Le club a récemment relancé les contacts avec l’entourage du Monégasque, qui s’est montré particulièrement séduit par le projet parisien. » Le profil du joueur plaît énormément en interne. Luis Enrique apprécie sa polyvalence offensive, sa qualité technique et sa capacité à évoluer entre les lignes. Luis Campos, lui aussi, pousserait fortement pour cette piste.

Le dossier Dembélé reste ouvert

Depuis plusieurs mercatos, le PSG cherche à miser davantage sur des joueurs jeunes, à fort potentiel et déjà performants en Ligue 1. Akliouche correspond parfaitement à cette logique. Capable de créer des différences, de casser des lignes et d’apporter du mouvement offensif, le Monégasque apparaît comme un joueur compatible avec le football prôné par Luis Enrique.

Pour autant, rien n’indique encore qu’un départ d’Ousmane Dembélé soit acté. Mais le PSG semble vouloir anticiper tous les scénarios possibles pour éviter d’être pris au dépourvu durant l’été. Une chose est sûre : le dossier Akliouche pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons majeurs du mercato parisien dès la fin de la campagne européenne.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League