Sous les yeux de Larry Tanenbaum, Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, les Green Angels se sont payés Kilmer Sports Ventures hier soir à Geoffroy-Guichard.

Soirée contrastée à Geoffroy-Guichard. Sur le terrain, l’ASSE a largement dominé Amiens avec une victoire nette (5-0). Mais en tribunes, le climat était beaucoup plus tendu autour de la direction du club. La présence de Larry Tanenbaum, Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld n’a pas suffi à calmer la grogne des supporters, bien au contraire. Les Green Angels ont profité de cette soirée pour adresser un message très direct à la direction de Kilmer Sports Ventures.

Des banderoles très offensives envers Kilmer

Deux messages forts ont notamment été déployés dans le stade : « À toujours regarder derrière, on enchaîne les sorties de route. » Puis : « Deux ans de travail et de patience pour des résultats catastrophiques à tous les niveaux. KSV vous dormez au volant, il serait temps de vous réveiller. » Une contestation frontale qui traduit un climat de méfiance grandissant entre une partie des supporters et la nouvelle direction du club.

Si le large succès sur le terrain permet à l’ASSE de respirer sportivement et de croire en la Ligue 1, il n’efface pas les interrogations en coulisses. La gestion sportive, les résultats globaux et la stratégie de reconstruction sont clairement au cœur des critiques. La présence des dirigeants de Kilmer Sports Ventures n’a fait qu’amplifier la portée des messages, donnant à cette soirée une dimension symbolique forte entre terrain et tribunes.

Un climat à surveiller avant les barrages

Ce type de tensions n’est pas nouveau à Saint-Étienne, mais il prend ici une dimension particulière avec la nouvelle gouvernance en place. La patience demandée par la direction de l’ASSE semble de plus en plus difficile à accepter pour une partie du public.

Une chose est sûre : malgré la victoire, le dialogue entre les supporters et les dirigeants reste fragile, et la suite de la saison sera scrutée de très près dans le Forez. Avec un barrage programmé vendredi prochain pour valider une nouvelle étape vers la montée en Ligue 1. Ou pas…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2