ASSE : Montanier annonce sept absents et cinq incertains pour Amiens

Le coach de l’ASSE, Philippe Montanier, a tenu ce jeudi son point presse avant le match contre Amiens.

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception d’Amiens, pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 2, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Philippe Montanier, a fait le point sur l’état de son effectif.

L’ancien coach de Toulouse a annoncé les forfaits de Florian Tardieu, Nadir El Jamali, Mahmoud Jaber, Paul Eymar, Marten-Chris Paalberg et Lassana Traoré. Gautier Larsonneur, Kévin Pedro, Aïmen Moueffek, Zuriko Davitashvili et Julien Le Cardinal sont, eux, incertains.

Sept forfaits et cinq incertitudes pour affronter Amiens

« Florian Tardieu est out, Nadir El Jamali aussi, Mahmoud Jaber et Paul Eymard également. Marten-Chris Paalberg à un problème au tendon rotulien, il est indisponible. Enfin Chico Lamba est lui aussi forfait pour cette rencontre. Du côté des incertitudes, on a Gautier Larsonneur par rapport à son genou à Rodez, Kévin Pedro aussi, Aimen Moueffek qui est incertain, Zuriko Davitashvili de même, il a repris le ballon aujourd’hui, on testera demain. Julien Le Cardinal est aussi incertain mais j’essaie d’être optimiste, il a repris en partie, on testera demain définitivement », a déclaré Philippe Montanier devant la presse.