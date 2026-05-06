Les supporters de l’ASSE ont tranché avant le dernier match de la saison contre le SC Amiens (samedi, 20h) et croient fermement à la montée en Ligue 1.

Samedi soir, l’ASSE jouera une immense partie de son avenir contre le SC Amiens. Une rencontre capitale dans la course à la montée en Ligue 1, où les hommes de Philippe Montanier devront absolument l’emporter tout en gardant un œil attentif sur le résultat du match entre Bastia et Le Mans dans le même temps.

L’optimisme règne chez les supporters de l’ASSE

Dans ce contexte sous pression, But! a lancé un sondage auprès des supporters stéphanois afin de mesurer leur état d’esprit avant ce dernier match de saison régulière. Et les résultats sont particulièrement révélateurs. Contrairement à un climat de résignation que certains pouvaient craindre après les dernières contre-performances, les supporters continuent majoritairement de croire à une issue positive pour leur club.

Le scénario qui revient le plus souvent concerne les barrages d’accession à la Ligue 1, choisis par 32,5 % des votants. Une preuve que beaucoup imaginent encore les Verts capables de prolonger leur aventure malgré un sprint final compliqué. Mais l’optimisme ne s’arrête pas là. Près de 30 % des supporters croient encore à une montée directe, signe que l’espoir d’un énorme retournement reste bien vivant dans les têtes. Les Stéphanois savent qu’un concours de circonstances favorable reste possible si Le Mans trébuche face à Bastia.

Geoffroy-Guichard va pousser fort

En revanche, la méfiance reste réelle autour de l’équipe. 23,4 % des votants redoutent une nouvelle défaite contre Amiens, preuve que les dernières prestations ont laissé des traces dans les esprits. Enfin, seuls 14,3 % des supporters misent simplement sur un réveil des Verts sans forcément se projeter plus loin sur le classement final.

Ce sondage illustre parfaitement l’état émotionnel actuel autour de l’ASSE : entre espoir, inquiétude et énorme attente avant une soirée qui pourrait totalement faire basculer la saison. À Geoffroy-Guichard, l’ambiance promet en tout cas d’être bouillante. Plus de 38 000 supporters sont attendus pour pousser une équipe qui joue peut-être le match le plus important de son année. Et désormais, les supporters ont clairement affiché leur conviction : l’histoire de cette saison n’est pas encore terminée.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2