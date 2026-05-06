OM : les supporters prêts à frapper fort contre Rennes ?

La tension monte autour de l’Olympique de Marseille. Alors que la saison olympienne tourne au fiasco, les supporters marseillais commencent sérieusement à perdre patience. Malgré des résultats décevants et un climat pesant depuis plusieurs mois, les groupes de supporters ont pourtant continué de soutenir l’équipe avec une fidélité remarquable. Mais cette fois, la colère semble proche d’exploser.

Une réunion organisée entre les groupes de supporters

Selon les informations de BFM Marseille, les principaux représentants des groupes de supporters de l’OM se sont réunis ce mardi afin d’évoquer plusieurs actions fortes à mettre en place lors de la réception de Rennes, programmée le 17 mai au Vélodrome.

L’objectif serait de faire passer un message clair à la direction et aux joueurs après une saison jugée catastrophique par une grande partie des supporters marseillais.

Depuis plusieurs mois, les fans olympiens dénoncent notamment le manque d’implication affiché sur le terrain ainsi qu’une forme de déconnexion entre le club et ses supporters.

Un ras-le-bol qui grandit à Marseille

Ce qui frappe surtout cette saison, c’est la patience dont ont fait preuve les supporters malgré les nombreuses désillusions sportives. Dans beaucoup d’autres clubs, un tel exercice aurait probablement provoqué une fracture bien plus importante entre les tribunes et l’équipe.

À Marseille, les groupes ont longtemps privilégié le soutien plutôt que la rupture. Mais l’absence de réaction sportive et le sentiment d’un manque de reconnaissance commencent désormais à faire monter la frustration.

Le match contre Rennes pourrait ainsi devenir le théâtre d’une démonstration de mécontentement particulièrement marquante.

🚨 Les principaux représentants des groupes de supporters de l’OM se sont réunis ce mardi afin d’échanger sur d'éventuelles actions fortes à mener lors de la réception de Rennes le 17 mai. #TeamOM



(BFM Marseille) pic.twitter.com/x6oVmJuLVH — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 5, 2026

Le souvenir des événements de 2021 ressurgit

Cette situation rappelle forcément les tensions de 2021, lorsque plusieurs supporters avaient exprimé leur colère autour de la Commanderie. Quelques cyprès situés aux abords du centre d’entraînement avaient notamment été incendiés dans un contexte extrêmement tendu.

Cette fois-ci, il ne serait évidemment pas question d’un mouvement similaire. Les discussions porteraient davantage sur une action spectaculaire visuellement à l’intérieur du stade afin de faire entendre le ras-le-bol du peuple marseillais.

Un Vélodrome sous haute tension face à Rennes

La réception de Rennes s’annonce désormais électrique. Entre une équipe en grande difficulté et des supporters à bout de nerfs, l’atmosphère du Vélodrome pourrait rapidement devenir irrespirable.

Une chose est sûre : les supporters de l’OM veulent désormais des réponses fortes. Et le 17 mai pourrait bien marquer un nouveau tournant dans la relation entre le club et son public.