OM : les exigences financières de Bilal Nadir révélées !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le dossier Bilal Nadir prend une nouvelle tournure du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que son contrat arrive à expiration en juin prochain, les discussions sont au point mort… et les exigences du joueur commencent à fuiter selon Africa Foot.

Un départ qui se précise à Marseille

Arrivé en 2023 en provenance du centre de formation de l’OGC Nice, Bilal Nadir incarnait un pari sur l’avenir. Technique, intelligent dans le jeu, capable d’évoluer entre les lignes, le milieu marocain avait rapidement suscité de grandes attentes.

Mais une grave blessure au genou est venue freiner son ascension. Depuis, son rôle n’a cessé de s’effriter au sein de l’effectif marseillais.

Un temps de jeu en chute libre

Cette saison, la situation s’est encore compliquée. Avec seulement 19 apparitions en Ligue 1 pour 557 minutes disputées, Bilal Nadir peine à s’imposer.

Malgré 4 passes décisives, son influence reste limitée. Écarté à plusieurs reprises ces derniers mois et absent depuis fin février, il semble désormais en retrait dans la hiérarchie, peu importe les changements sur le banc.

L’Europe déjà à l’affût

Malgré ce contexte délicat, le profil de Bilal Nadir continue de séduire.

En Espagne, Girona FC suit attentivement son évolution, convaincu par son potentiel dans un projet basé sur la jeunesse. Villarreal CF reste également en embuscade.

En Angleterre, Leeds United s’est positionné, tandis que le RC Strasbourg explore une solution pour le relancer en Ligue 1.

Des exigences financières élevées

Mais c’est surtout sur le plan économique que le dossier se tend.

L’entourage du joueur réclamerait une prime à la signature estimée à 2,5 millions d’euros, accompagnée d’un salaire annuel net avoisinant 1,2 million d’euros. Des exigences rendues possibles par sa situation contractuelle : libre à l’issue de la saison.

Un positionnement qui pourrait déclencher un véritable bras de fer entre les clubs intéressés.

Un choix crucial pour la suite de sa carrière

Au-delà de l’aspect financier, Bilal Nadir privilégierait avant tout un projet sportif solide. L’objectif est clair : retrouver du temps de jeu et un rôle central dans une équipe.

À seulement 22 ans, il se retrouve à un tournant majeur de sa carrière.

Du côté de l’Olympique de Marseille, un départ semble désormais de plus en plus probable. Reste à savoir quel club saura répondre à ses exigences… et lui offrir la relance qu’il attend.