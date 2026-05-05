OM : Christophe Dugarry allume Mason Greenwood !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La tension monte autour de l’Olympique de Marseille… et certaines sorties ne passent pas inaperçues. Après la prestation décevante face à Nantes, Christophe Dugarry a littéralement explosé en direct sur RMC Sport, ciblant frontalement Mason Greenwood.

Une sortie violente dans Rothen s’enflamme

C’est dans l’émission Rothen s’enflamme que le champion du monde 98 a vidé son sac. Très remonté contre l’attitude de l’attaquant marseillais, Dugarry n’a pas mâché ses mots :

« Mason Greenwood est une honte absolue, un minable »

Une déclaration choc, à la hauteur de la colère du consultant, qui n’a cessé de pointer du doigt le comportement du joueur sur le terrain.

« J’ai honte pour lui » : Dugarry sans filtre

Pour Christophe Dugarry, la frustration est d’autant plus grande que l’OM avait misé gros sur Mason Greenwood malgré un contexte compliqué autour de sa carrière.

« L’OM a pris des risques pour le recruter […] Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot »

Mais selon lui, le joueur n’a pas répondu présent dans un moment clé de la saison.

« Quand les matches sont aussi importants, il te renvoie ça ? J’ai honte pour lui, c’est un minable »

Une implication pointée du doigt

Au-delà du résultat, c’est surtout l’attitude de l’attaquant qui a fait bondir Dugarry. Manque d’engagement, nonchalance, absence de réaction… autant d’éléments qui ont nourri sa colère.

« Je l’ai vu marcher […] il y a des séquences où le mec fait semblant »

Des mots durs, qui traduisent une vraie incompréhension face à ce qu’il considère comme un manque total d’implication.

🚨🚨 Christophe Dugarry 🇫🇷 sur Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : « Il était au placard, il aurait pu ne plus jamais jouer.. ils l’ont accueilli.



Et il te renvoie ça à la gueule ? C’est HONTEUX ! DÉGAGE ! 👋



IL DOIT ÊTRE CONDAMNÉ, BRÛLÉ SUR LE BÛCHER SANS AVOCAT. 😳 » pic.twitter.com/2GRDQHZBbZ — Actu Foot (@ActuFoot_) May 4, 2026

Greenwood sous pression à Marseille

Cette sortie médiatique ne risque pas d’apaiser la situation autour de Mason Greenwood, déjà critiqué pour ses performances irrégulières.

Du côté de l’Olympique de Marseille, la fin de saison s’annonce tendue, avec des attentes élevées autour de joueurs censés porter l’équipe.

Une chose est sûre : avec une telle déclaration, Greenwood ne s’est clairement pas fait un allié… et la pression ne fait que monter.