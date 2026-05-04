OM : Habib Beye frappe fort et écarte un joueur du groupe suite à la mise au vert !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’heure est grave à l’Olympique de Marseille. Après la lourde défaite face au FC Nantes (3-0), le club phocéen tente de réagir… et Habib Beye a décidé de passer à l’action.

Une mise au vert pour sauver la fin de saison

Dès ce soir, le groupe marseillais sera réuni à la Commanderie pour une mise au vert. Objectif : remobiliser un vestiaire en perte de repères à l’approche des deux dernières journées de Ligue 1.

Car en interne, le constat est inquiétant. Entre joueurs déjà tournés vers leur avenir, ambitions personnelles ou même la Coupe du monde, l’implication n’est plus la même.

Résultat : une dynamique en chute libre… et un groupe qui semble avoir décroché au pire moment.

🚨Une mise au vert est programmée dès demain soir à la Commanderie pour tenter de remobiliser le groupe après la claque reçue à Nantes.



L’objectif est clair : se reconcentrer sur les deux derniers matchs de la saison.



Le climat reste tendu, avec des joueurs davantage tournés… pic.twitter.com/VvE3hr0nnl — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 3, 2026

Beye frappe fort : Abdelli écarté

Face à cette situation, Habib Beye a pris une première décision forte.

Selon La Minute OM, Himad Abdelli ne fait plus partie des plans du coach pour cette fin de saison. Sauf énorme surprise ou cascade de blessures, l’international algérien ne devrait plus porter le maillot marseillais lors des deux derniers matchs.

Un choix radical, qui envoie un message clair au vestiaire.

🚨🔵⚪️ Info LMO :



Habib Beye ne compte plus sur Himad Abdelli. Sauf hécatombe de blessures, ses chances de rejouer lors des deux derniers matchs sont très faibles.



Un choix du coach sénégalais, qui n’intègre plus l’international algérien dans ses plans.#TeamOM #FCNOM pic.twitter.com/lOmibjrJVH — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 2, 2026

Un signal envoyé à tout le groupe

En écartant Himad Abdelli, Habib Beye pose les bases : seuls les joueurs totalement investis auront leur place.

Une manière de reprendre le contrôle d’un groupe en perte de motivation et de rappeler que la fin de saison reste cruciale.

Car malgré les difficultés, l’Olympique de Marseille a encore quelque chose à jouer.

Une réaction attendue immédiatement

Avec deux matchs restants, le temps presse. L’OM doit impérativement réagir pour sauver ce qui peut encore l’être.

La mise au vert et cette première décision forte pourraient être le début d’un électrochoc.

Ou le signe d’une fin de saison sous haute tension.