FC Nantes – OM : ça a chauffé entre Waldemar Kita et les dirigeants marseillais !

En marge de la victoire du FC Nantes face à l’OM (3-0), les tensions entre les dirigeants des deux clubs ont de nouveau éclaté.

Samedi, le FC Nantes recevait l’Olympique de Marseille pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Avec la manière et au terme d’un match sans contestation possible, les Canaris se sont largement imposés face aux Marseillais (3-0), grâce à des buts d’Ignatius Ganago, Rémy Cabella et Matthis Abline.

Nouvelles tensions entre les dirigeants du FCN et de l’OM !

En marge de cette rencontre, les tensions entre dirigeants nantais et marseillais ont de nouveau refait surface, comme l’a révélé L’Équipe ce dimanche soir. En conflit depuis plusieurs mois avec Waldemar Kita, notamment après l’épisode des accusations de « corruption » de Pablo Longoria à Auxerre et de l’opération séduction lancée par l’OM pour attirer Matthis Abline l’été dernier, l’état-major marseillais, composé du président intérimaire Alban Juster, du directeur sportif Mehdi Benatia et du secrétaire général Benjamin Arnaud, n’a pas été installé aux côtés des dirigeants nantais dans la tribune présidentielle. Waldemar Kita aurait en effet décidé de ne pas les placer dans la même rangée que lui, contrairement à l’usage habituel en Ligue 1.

Après que le président nantais ait demandé des excuses à Mehdi Benatia, et malgré une tentative de médiation restée sans succès de la part d’Alban Juster, les dirigeants olympiens ont finalement quitté la tribune présidentielle pour s’installer à l’étage supérieur, dans une loge, où ils ont été aperçus debout.