FC Nantes – OM : Halilhodzic porte ses joueurs aux nues et lâche sa colère pour le maintien

Découvrez la réaction de Vahid Halilhodzic en conférence de presse après la victoire du FC Nantes contre l’OM (3-0).

Avec la manière, le FC Nantes a dominé ce samedi sur sa pelouse l’Olympique de Marseille (3-0), à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1. Avec ces trois points, les Canaris reviennent provisoirement à deux points de l’AJ Auxerre, 16e et barragiste, et peuvent encore rêver de finir barragistes.

La réaction de Vahid Halilhodzic

En conférence de presse d’après-match, le coach du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, n’a pas caché sa joie après la belle victoire des siens et a livré son analyse du match. « C’est beaucoup d’émotions. C’est une première victoire contre pas n’importe quelle équipe. En première mi-temps, avec toutes nos occasions manquées, j’ai pensé que l’histoire allait se répéter. En deuxième mi-temps, c’était du très haut niveau, de belles actions, de magnifiques buts. J’ai félicité les joueurs. J’ai beaucoup de fierté pour les garçons qui ont souffert, qui ont tout donné. Cette victoire nous fait tellement de bien après cette série. Est-ce qu’elle tardive ? Je ne sais pas. »

Un succès qui laisse des regrets au technicien franco-bosnien pour le maintien. « Je l’ai là… Avec deux points de plus contre Brest, ça ne serait pas la même chose non ? L’arbitre a dit qu’il s’est trompé (sur l’expulsion de Dehmaine Tabibou contre Brest). Quand j’ai demandé des explications, j’ai pris quatre matches de suspension. Comme un criminel, ils m’ont enfermé là-haut, dans une cage… J’éprouve une haine vis-à-vis des gens qui ont décidé ça ! Énorme. (…) Beaucoup de regrets, bien sûr. Déjà contre Strasbourg, Metz, Auxerre, Brest et Rennes, on avait déjà des regrets ! On aurait dû faire différemment. Si on avait gagné deux ou trois matches, ça aurait été normal non ? Mais, on ne l’a pas fait. Quand je vois que l’équipe est capable de faire ce type de match, bien sûr, qu’il y a beaucoup de questions qui se posent. Je suis entré dans une mission, certains disent qu’elle est folle, mais j’essaie, on verra. »