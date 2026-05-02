La nouvelle escapade de Mbappé et Ester Expósito a fuité, le Real Madrid n’en peut plus !

Kylian Mbappé se retrouve au centre d’une nouvelle controverse en Espagne. En convalescence après une blessure musculaire, l’attaquant du Real Madrid a été aperçu à Cagliari, en Sardaigne, en compagnie de l’actrice espagnole Ester Expósito, lors d’une escapade qui fait largement réagir les supporters madrilènes.

Une virée en pleine convalescence qui passe mal

Selon plusieurs vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, le capitaine des Bleus aurait profité d’un déplacement entre Paris et l’Italie pour passer du temps avec la star de la série Elite. Une situation qui intervient alors que Mbappé est actuellement éloigné des terrains en raison d’une blessure au muscle semi-tendineux de la cuisse gauche contractée face au Betis Séville le 24 avril.

D’après le staff médical du Real Madrid, l’attaquant souffre d’une lésion musculaire nécessitant une période de repos et de rééducation, le rendant incertain pour les prochaines échéances de Liga, notamment le Clasico face au FC Barcelone prévu le 10 mai.

La colère des supporters madrilènes

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans du Real Madrid ont vivement réagi à ces images. Certains estiment que le joueur ne respecte pas pleinement son statut de joueur blessé à un moment clé de la saison.

Des messages particulièrement virulents circulent sur X (ex-Twitter), reprochant à Mbappé de “profiter de la vie” alors que ses coéquipiers sont engagés dans la dernière ligne droite du championnat. D’autres supporters vont jusqu’à remettre en cause son implication sportive dans cette période décisive.

Un contexte sportif déjà sous tension

Cette polémique intervient dans un climat déjà tendu pour le Real Madrid, distancé dans la course au titre en Liga et éliminé de la Ligue des champions. Le club traverse une fin de saison sous pression, où chaque absence ou controverse est scrutée de près.

Mbappé, auteur d’une saison statistiquement solide, reste néanmoins un élément central du projet madrilène. Sa blessure, bien que jugée non grave dans un premier temps, continue d’alimenter les débats sur sa disponibilité et son engagement dans le sprint final.

Une communication du club attendue

Pour l’heure, le Real Madrid n’a pas officiellement réagi à ces images ni à la polémique naissante. Le staff médical continue de surveiller l’évolution de la blessure du joueur, avec une reprise progressive envisagée dans les prochains jours.