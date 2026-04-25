Le match nul du Real Madrid face au Betis (1-1), hier à Séville, fait la Une de tous les quotidiens sportifs espagnols en ce samedi 25 avril 2026.

Marca : la Liga sur un plateau

Le nul du Real Madrid à Séville, face au Betis (1-1), hier a définitivement scellé le sort de la Liga. Les Merengue comptent huit points de retard sur le FC Barcelone, qui jouera aujourd’hui à Getafe. A cinq journées de la fin et alors qu’ils doivent encore aller au Camp Nou, il n’y a plus d’espoir…

AS : seul Lunin y a cru

Le Betis a peut-être égalisé à la dernière seconde mais il s’est procuré énormément d’occasions durant la partie, ce qui fait dire à AS que le meilleur joueur du Real Madrid a été son gardien, Anatoliy Lunin.

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Sport : naufrage blanc

Même photo que Marca en Une, Sport se réjouit de la débâcle merengue, qui offre la Liga au Barça. Et comme rien n’a été pour la Maison Blanche, Kylian Mbappé a demandé à sortir à la 81e minute. Mais a priori, c’était pour prévenir toute blessure importante car Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles rassurantes en conférence de presse.

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Mundo Deportivo : sur un plateau

Après Sport qui partage la même photo, MD opte pour le même titre que Marca. Mais le quotidien catalan a choisi le but de l’égalisation du Betis, signé Hector Bellerin, formé au FC Barcelone…