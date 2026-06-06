Le plan Jürgen Klopp se précise au Real Madrid, le FC Barcelone a trouvé un plan B à Julian Alvarez

Voici la revue de presse espagnole en date de ce samedi 6 juin 2026.

SPORT

La campagne présidentielle au Real Madrid continue d’alimenter les spéculations autour de l’avenir du banc madrilène. Le candidat Enrique Riquelme aurait fait de Jürgen Klopp sa priorité en cas de victoire. Selon ses déclarations, si son projet est validé par les socios, le directeur sportif Raúl serait chargé de prendre contact avec l’entraîneur allemand dès lundi afin de tenter d’ouvrir des discussions. L’idée d’un Klopp à Madrid reste toutefois, pour l’instant, au stade du projet électoral.

Du côté du FC Barcelone, le débat se poursuit sur le recrutement offensif. Deux profils dominent les discussions internes : Julián Álvarez et Harry Kane. L’Argentin apparaît comme une priorité pour renforcer l’attaque, mais le club catalan envisage également un plan B avec l’attaquant anglais si la piste principale venait à échouer. Le Barça continue donc d’évaluer ses options pour compléter son secteur offensif en vue de la saison prochaine.

AS

Le mercato du Real Madrid s’annonce particulièrement agité avec plusieurs dossiers majeurs en cours. Le président Florentino Pérez pourrait lancer une opération d’envergure autour de Michael Olise, pour lequel une offre de 150 millions d’euros pourrait être formulée dès mardi.

Dans le même temps, le Bayern Munich reste ferme sur sa position : le club bavarois n’est pas vendeur, mais pourrait toutefois étudier une proposition jugée exceptionnelle en cas d’offre hors norme.

Sur le plan politique et sportif, le projet porté par le candidat Enrique Riquelme continue de prendre forme. Celui-ci souhaite faire de Jürgen Klopp sa priorité en cas d’élection à la présidence. Dans ce scénario, Raúl González serait chargé de tenter de convaincre l’entraîneur allemand de rejoindre le club madrilène.

José Mourinho aurait, de son côté, formulé une demande précise sur le marché des transferts en ciblant le milieu portugais Mateus Fernandes de West Ham, considéré comme une option prioritaire pour renforcer son effectif.

MARCA

Le projet sportif porté par Enrique Riquelme autour du Real Madrid se précise encore un peu plus. Klopp — choisi par le futur directeur sportif du candidat — est considéré comme la priorité absolue pour prendre en charge l’équipe première en cas de victoire aux élections présidentielles.

Ce lundi, Raúl González aurait pour mission de lui présenter personnellement les grandes lignes du projet. L’objectif est clair : lui exposer la vision sportive du club et lui faire comprendre qu’il est l’homme souhaité pour diriger le Real Madrid depuis le banc.

MUNDO DEPORTIVO

Pour MD, le milieu du Barça Dani Olmo est revenu sur la rapidité avec laquelle sa carrière a évolué ces dernières années : « Il y a deux ans, je n’imaginais pas gagner l’Euro, encore moins jouer au Barça. En si peu de temps, ta vie change complètement. » Il a également insisté sur la force collective de la sélection espagnole : « Aucun rival ne voulait affronter l’Espagne jusqu’en finale. Nous avons une grande équipe. » Enfin, Olmo s’est montré ambitieux sur la suite de la saison européenne : « Il nous manque très peu pour gagner la Champions League ; le recrutement de Anthony Gordon va faire monter notre niveau. »

Dans le même temps, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich auraient ainsi l’intention de protéger leurs joueurs clés, notamment Vitinha, João Neves et Michael Olise, face aux offensives potentielles du Real Madrid de Florentino Pérez. Dans ce contexte, une question reste en suspens : Riquelme tentera-t-il malgré tout de relancer la piste Klopp si le technicien allemand venait à être confirmé dans son rôle de priorité absolue du projet madrilène ?