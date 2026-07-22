La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Champion du monde avec l’Espagne, Aymeric Laporte (Bilbao, 32 ans) n’est pas insensible au FC Barcelone.

Aymeric Laporte pourrait changer d’air cet été. Ce mercredi, plusieurs médias espagnols ont évoqué une accélération du FC Barcelone pour tenter de recruter le défenseur central de l’Athletic Bilbao, qui sort d’une Coupe du Monde 2026 particulièrement réussie avec la Roja.

Une opération financièrement accessible pour le Barça

Selon Esport3, média public catalan, l’international espagnol serait bel et bien intéressé par une arrivée au FC Barcelone. L’entourage du joueur aurait même déjà transmis un message clair à Joan Laporta durant la Coupe du Monde : Aymeric Laporte ne serait pas fermé à un transfert chez les champions d’Espagne.

L’un des grands avantages pour le Barça réside dans les conditions du dossier. Toujours selon Esport3, la clause libératoire d’Aymeric Laporte serait inférieure à 15 millions d’euros. Une situation qui permettrait aux Catalans de ne pas avoir à négocier directement avec l’Athletic Bilbao, un club avec lequel les relations sont loin d’être idéales depuis le feuilleton Nico Williams. Le Barça pourrait donc activer cette clause et avancer rapidement sur un renfort défensif expérimenté.

Le FC Barcelone tient une opportunité en or

À 32 ans, Aymeric Laporte possède une expérience considérable du très haut niveau. Passé par Manchester City avant de revenir à Bilbao, le défenseur agenais a disputé de nombreux matchs au sommet et reste un élément important de la sélection espagnole. Son profil pourrait répondre aux besoins du FC Barcelone, qui cherche à renforcer sa charnière avec un joueur capable d’apporter du leadership et de la sérénité.

Alors que Laporte vient de boucler une Coupe du Monde avec le titre mondial, son nom pourrait rapidement devenir l’un des dossiers majeurs du mercato catalan. Avec un joueur intéressé, une clause abordable et un contexte favorable, le FC Barcelone semble disposer de plusieurs arguments pour boucler cette opération. Reste désormais à voir si Joan Laporta décidera de passer concrètement à l’action.