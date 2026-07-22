À LA UNE DU 22 JUIL 2026
[18:30]ASSE, FC Nantes Mercato : les Verts et les Canaris se frottent les mains pour Pablo Pagis
[18:00]PSG Mercato : après l’OM, le Mondial offre le jackpot à Paris et au Stade Rennais !
[17:30]OM : Lorenzi a trouvé une idée de génie pour offrir des renforts à la pelle à Genesio
[17:00]ASSE Mercato : Kilmer a pris un gros risque pour muscler l’attaque de Cathro 
[16:40]Stade Rennais Mercato : un gros hic surgit pour Doukouré (RC Strasbourg)
[16:20]OL Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Tagliafico ! 
[16:00]Stade Rennais Mercato : un chouchou de l’OM éjecté par Franck Haise ? 
[15:40]FC Nantes Mercato : le verdict est tombé pour Benhattab
[15:20]FC Barcelone Mercato : un champion du monde a dit oui au Barça !
[15:00]PSG Mercato : Luis Enrique a flashé sur un buteur miraculeux du Mondial 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : un champion du monde a dit oui au Barça !

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 15:20
Aymeric Laporte (Espagne)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Champion du monde avec l’Espagne, Aymeric Laporte (Bilbao, 32 ans) n’est pas insensible au FC Barcelone. 

Aymeric Laporte pourrait changer d’air cet été.  Ce mercredi, plusieurs médias espagnols ont évoqué une accélération du FC Barcelone pour tenter de recruter le défenseur central de l’Athletic Bilbao, qui sort d’une Coupe du Monde 2026 particulièrement réussie avec la Roja.

Une opération financièrement accessible pour le Barça 

Selon Esport3, média public catalan, l’international espagnol serait bel et bien intéressé par une arrivée au FC Barcelone. L’entourage du joueur aurait même déjà transmis un message clair à Joan Laporta durant la Coupe du Monde : Aymeric Laporte ne serait pas fermé à un transfert chez les champions d’Espagne.

L’un des grands avantages pour le Barça réside dans les conditions du dossier. Toujours selon Esport3, la clause libératoire d’Aymeric Laporte serait inférieure à 15 millions d’euros. Une situation qui permettrait aux Catalans de ne pas avoir à négocier directement avec l’Athletic Bilbao, un club avec lequel les relations sont loin d’être idéales depuis le feuilleton Nico Williams. Le Barça pourrait donc activer cette clause et avancer rapidement sur un renfort défensif expérimenté.

Le FC Barcelone tient une opportunité en or

À 32 ans, Aymeric Laporte possède une expérience considérable du très haut niveau. Passé par Manchester City avant de revenir à Bilbao, le défenseur agenais a disputé de nombreux matchs au sommet et reste un élément important de la sélection espagnole. Son profil pourrait répondre aux besoins du FC Barcelone, qui cherche à renforcer sa charnière avec un joueur capable d’apporter du leadership et de la sérénité.

Alors que Laporte vient de boucler une Coupe du Monde avec le titre mondial, son nom pourrait rapidement devenir l’un des dossiers majeurs du mercato catalan. Avec un joueur intéressé, une clause abordable et un contexte favorable, le FC Barcelone semble disposer de plusieurs arguments pour boucler cette opération. Reste désormais à voir si Joan Laporta décidera de passer concrètement à l’action.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot