FC Barcelone : un héros national au cœur d’un bras de fer avec le PSG

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Longtemps considéré comme un joueur susceptible d’être sacrifié sur le marché des transferts, Ferran Torres est entré dans une nouvelle dimension. Son but victorieux en finale de la Coupe du monde a offert une deuxième étoile à l’Espagne et totalement bouleversé sa situation au FC Barcelone. Le club catalan veut désormais empêcher son héros de rejoindre le PSG.

Un but qui change toute une carrière

Il aura suffi d’un instant pour faire basculer la carrière de Ferran Torres. Entré en jeu lors de la finale opposant l’Espagne à l’Argentine, l’attaquant du Barça a inscrit l’unique but de la rencontre à la 106e minute.

Une réalisation historique qui a permis à la Roja de remporter la deuxième Coupe du monde de son histoire. Jusque-là régulièrement présenté comme un éternel remplaçant, Ferran Torres est soudainement devenu le héros de tout un pays.

Cette nouvelle dimension populaire pourrait avoir des conséquences directes sur son avenir. Alors que le FC Barcelone semblait récemment ouvert à son départ, le club catalan aurait désormais beaucoup plus de difficultés à justifier la vente de celui qui vient d’offrir le titre mondial à l’Espagne.

Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui travaille sur son recrutement depuis plusieurs semaines.

Luis Enrique veut retrouver Ferran Torres

Le profil de Ferran Torres plaît particulièrement à Luis Enrique. L’entraîneur parisien connaît parfaitement l’attaquant pour l’avoir lancé et installé en sélection espagnole.

Sa polyvalence constitue son principal atout. Capable d’évoluer sur les deux ailes comme dans l’axe, le Barcelonais pourrait devenir une alternative idéale à Ousmane Dembélé dans un rôle de faux numéro 9. Sa mobilité, sa qualité technique et son intelligence dans les déplacements correspondent au football souhaité par le coach du PSG.

Sa situation contractuelle rendait également l’opération attirante. Lié au Barça jusqu’en juin 2027, Ferran Torres n’avait encore reçu aucune proposition concrète pour prolonger. Le joueur aurait même été vexé par le manque de considération de ses dirigeants et se montrait réceptif à l’intérêt parisien.

Joan Laporta avait récemment reconnu avoir entendu parler de la piste PSG, tout en assurant qu’aucune démarche officielle n’était encore parvenue sur son bureau. Barcelone aurait alors fixé son prix autour de 50 millions d’euros.

Le Barça change complètement de stratégie

Mais le sacre mondial de Ferran Torres semble avoir rebattu les cartes. Selon le quotidien catalan Sport, le FC Barcelone souhaite désormais passer à l’action pour prolonger son attaquant.

La direction blaugrana voudrait convaincre le joueur de signer un nouveau contrat, même si celui-ci ne pourrait prendre effet qu’en septembre en raison des contraintes liées au plafond salarial du club.

Cette accélération marque un véritable changement de cap. Barcelone ne veut plus risquer de voir Ferran Torres entrer dans sa dernière année de contrat et partir à un prix réduit, voire gratuitement douze mois plus tard. Le perdre immédiatement après son but historique sous le maillot espagnol serait également très difficile à faire accepter aux supporters.

Le joueur n’est plus seulement un élément utile de l’effectif. Il est devenu un symbole national que le Barça souhaite désormais protéger.

La piste Julián Álvarez a laissé des traces

Tout n’est pourtant pas réglé. Ferran Torres n’a pas oublié les signaux envoyés par sa direction ces dernières semaines. En faisant de Julián Álvarez sa priorité pour succéder à Robert Lewandowski, le Barça lui a clairement indiqué qu’il ne le considérait pas comme son futur numéro 9 titulaire.

Malgré ses performances et sa régularité devant le but, l’Espagnol est toujours perçu comme un complément offensif. Une situation qui pourrait l’inciter à écouter la proposition parisienne, même si la concurrence serait également importante au PSG.

Luis Enrique possède toutefois un argument majeur : sa confiance. Le technicien connaît ses qualités, apprécie sa polyvalence et pourrait lui proposer un rôle central dans sa rotation offensive.

Un bras de fer se prépare avec le PSG

Le FC Barcelone se retrouve désormais face à un véritable dilemme. Si Ferran Torres refuse de prolonger, le vendre cet été resterait la meilleure solution pour éviter de perdre la main. Mais céder le héros de la finale au PSG provoquerait forcément une immense incompréhension en Catalogne et dans toute l’Espagne.

Son départ obligerait également le Barça à recruter deux attaquants : un successeur à Lewandowski et un joueur capable de compenser sa polyvalence.

Le but inscrit à la 106e minute n’a donc pas seulement offert la Coupe du monde à l’Espagne. Il a aussi transformé l’avenir de Ferran Torres et placé le Barça sous pression. Le PSG pensait pouvoir profiter d’une ouverture sur le mercato, mais le club catalan compte désormais tout faire pour refermer la porte.