PSG Mercato : l’énorme détail qui rapproche encore plus Ferran Torres de Paris

Une clause méconnue du contrat de Ferran Torres avec le FC Barcelone pourrait bien avantager le PSG dans ce dossier.

Le PSG pourrait bénéficier d’un sérieux coup de pouce dans le dossier Ferran Torres. Alors que l’attaquant espagnol est régulièrement annoncé parmi les pistes offensives du club parisien, une révélation de The Athletic éclaire d’un jour nouveau les discussions entre le FC Barcelone et son joueur.

Selon le média britannique, le Barça devra verser entre 7 et 8 millions d’euros à Manchester City si Ferran Torres signe une prolongation de contrat. Cette clause, négociée lors du transfert de l’international espagnol en janvier 2022, n’avait jusqu’ici jamais été rendue publique.

Le Barça poussé vers une vente ?

Dans un contexte financier toujours délicat, cette obligation supplémentaire représente un véritable frein pour les dirigeants catalans. Une prolongation impliquerait non seulement une revalorisation salariale du joueur, mais aussi le paiement immédiat de cette indemnité à Manchester City.

Résultat, le FC Barcelone se montre désormais beaucoup plus ouvert à un transfert cet été. Une situation qui pourrait profiter directement au PSG, déjà intéressé par le profil polyvalent de Ferran Torres, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque.

Le PSG en embuscade

Ces derniers jours, plusieurs médias européens affirment que le joueur est favorable à une arrivée à Paris. Si un accord de principe a été évoqué entre le PSG et le joueur, le dossier semble prendre de l’épaisseur à mesure que le Barça s’éloigne de l’idée d’une prolongation.

Reste désormais à connaître les intentions du PSG. Selon les différentes indiscrétions, Ferran Torres pourrait être recruté pour compenser une éventuelle vente de Bradley Barcola. Quelle que soit l’option retenue, cette clause de 8 millions d’euros pourrait finalement devenir l’un des éléments clés du mercato parisien.