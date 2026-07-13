FC Nantes Mercato : la Ligue 2 provoque un premier séisme, quatre joueurs concernés

La relégation du FC Nantes en Ligue 2 entraîne déjà ses premières conséquences en interne.

La descente en Ligue 2 ne bouleverse pas seulement les ambitions sportives du FC Nantes. En coulisses, la question de la masse salariale s’annonce déjà comme l’un des principaux dossiers de l’été. Selon les informations rapportées par Ouest-France, plusieurs joueurs auraient du mal à accepter la baisse de salaire prévue après la relégation. Parmi eux figurent notamment Johann Lepenant, Chidozie Awaziem, Ali Yusuf et Jean-Kévin Duverne, tous concernés par les ajustements financiers que le club doit désormais mettre en place.

Comme dans la majorité des clubs professionnels, les contrats des joueurs comportent souvent des clauses liées à une éventuelle relégation. Avec des recettes en forte baisse – notamment sur les droits télévisés, les revenus commerciaux et certaines primes –, le FC Nantes est contraint de réduire sa masse salariale afin de retrouver un équilibre financier.

Une clause qui va accélérer plusieurs départs ?

Cette nouvelle réalité pourrait accélérer plusieurs départs durant le mercato estival. Les joueurs les mieux rémunérés sont naturellement les plus susceptibles de chercher une porte de sortie afin de conserver leur niveau de revenus, tandis que le club tentera d’alléger sa masse salariale pour construire un effectif capable de viser une remontée immédiate en Ligue 1.

La direction nantaise s’apprête donc à vivre un été particulièrement agité. Entre négociations salariales, possibles transferts et reconstruction sportive, le chantier s’annonce immense pour les Canaris, qui devront trouver le juste équilibre entre impératifs économiques et compétitivité sportive.

Les prochaines semaines devraient être décisives pour l’avenir de plusieurs cadres de l’effectif, alors que le FC Nantes tente d’ouvrir un nouveau cycle après une saison conclue par une relégation aux lourdes conséquences financières et sportives.