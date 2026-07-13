FC Nantes Mercato : les Canaris foncent sur un taulier de Ligue 1 !

Le FC Nantes continue d’avancer sur son mercato estival, et cible désormais Vincent Marchetti, milieu défensif expérimenté du Paris FC.

Le FC Nantes poursuit son recrutement avec méthode. Après les arrivées de Wilitty Younoussa, Maxime Dupé, Lucas Perrin et la signature imminente de Killian Corredor, le club nantais s’active désormais pour renforcer son secteur défensif au milieu de terrain. Selon les informations de Ouest-France, Vincent Marchetti figure parmi les pistes étudiées par les dirigeants nantais pour renforcer l’entrejeu, et un contrat de deux ans l’attendrait déjà.

Un profil expérimenté pour sécuriser l’entrejeu

Âgé de 29 ans, Vincent Marchetti évolue actuellement au Paris FC, avec lequel il est encore sous contrat pour une saison. Le milieu corse possède une solide expérience du football professionnel après avoir été formé à l’AC Ajaccio, où il a effectué l’essentiel de sa carrière avant de rejoindre le club parisien en janvier 2024.

Capable d’évoluer devant la défense comme dans un rôle de relayeur, Marchetti est reconnu pour son volume de jeu, sa qualité de récupération et son intelligence tactique. Des qualités qui correspondent au profil recherché par le FC Nantes, désireux d’apporter davantage d’équilibre à son milieu de terrain.

Une opportunité de marché pour le FC Nantes

Le dossier dépend désormais de la position du Paris FC. Si le club francilien accepte de libérer son joueur, le FC Nantes pourrait rapidement passer à l’action. Les dirigeants nantais restent attentifs à cette opportunité, convaincus que l’expérience de Marchetti serait un atout dans une saison qui s’annonce exigeante.

Après avoir déjà renforcé plusieurs secteurs de jeu, les Canaris souhaitent désormais densifier leur entrejeu avec un joueur rompu aux joutes du football français. Vincent Marchetti coche plusieurs critères recherchés : expérience, régularité et connaissance des championnats nationaux.

Si les discussions venaient à se concrétiser dans les prochains jours, le joueur formé à Ajaccio pourrait devenir l’une des prochaines recrues du FC Nantes et offrir une nouvelle option à l’entrejeu des Canaris.