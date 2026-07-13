Stade Rennais Mercato : un gros démenti tombe pour Charlie Cresswell

Un faux tweet annonçant un accord entre le Toulouse FC et le Stade Rennais pour Charlie Cresswell a enflammé les réseaux sociaux ce week-end. Pourtant, aucun accord n’est encore bouclé.

Le feuilleton Charlie Cresswell continue d’alimenter le mercato estival. Ces dernières heures, une information annonçant un accord total entre le Toulouse FC et le Stade Rennais pour le défenseur anglais a largement circulé sur X (anciennement Twitter). Une rumeur qui s’est révélée totalement infondée.

Comme le rappelle le site LesViolets.com, le message viral provenait d’un faux compte se présentant comme celui d’un journaliste nommé Ronan Orain. Suivi par seulement une centaine d’abonnés, ce profil affirmait qu’un accord avait été trouvé entre le TFC et Rennes pour un montant de 29,5 millions d’euros, bonus compris, avec une visite médicale prévue en début de semaine. Une publication qui a pourtant été vue près de 180 000 fois, piégeant de nombreux supporters des deux clubs. Mais ce n’était pas le seul à annoncer un accord total.

Aucun accord entre Toulouse et Rennes à ce stade

En réalité, aucun accord n’a été conclu entre les dirigeants toulousains et rennais, comme précisé par nos confrères. La meilleure preuve reste la présence de Charlie Cresswell à l’entraînement du TFC ce lundi, alors que les joueurs proches d’un départ sont généralement ménagés, comme cela a récemment été le cas pour Emersonn avant son transfert.

Si les discussions entre les deux clubs existent bel et bien, elles n’ont pas encore abouti à un terrain d’entente. Le dossier reste donc ouvert.

Cresswell reste une priorité du Stade Rennais

Le Stade Rennais continue de faire de Charlie Cresswell l’une de ses principales pistes pour renforcer sa défense centrale. Le joueur verrait d’un bon œil une arrivée en Bretagne, où il bénéficierait d’un salaire supérieur et d’un projet susceptible de lui permettre de franchir un nouveau cap. En parallèle, le Crystal Palace de Pierre Sage, ancien coach du RC Lens, est aussi sur les rangs.

Pour autant, tant que les deux clubs ne trouvent pas d’accord financier, le défenseur anglais reste un joueur du Toulouse FC. Son avenir devrait continuer d’animer les prochaines semaines du mercato, mais contrairement aux rumeurs relayées ce week-end, aucune signature n’a encore été officialisée.