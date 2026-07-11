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Stade Rennais Mercato : c’est confirmé pour Cresswell, le montant du transfert est connu !

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 14:00
Charlie Cresswell sous le maillot de Toulouse

Le Stade Rennais et Toulouse seraient en train de finaliser le transfert de Charlie Cresswell contre 28 millions d’euros bonus compris.

Depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais a fait de Charlie Cresswell sa priorité pour renforcer sa défense centrale. Comme révélé en premier en début de semaine par le compte X et insider du SRFC @jonathan35001, Rennes et Toulouse se rapprocheraient d’un accord pour le transfert du défenseur central anglais. C’est ce qu’a confirmé ce vendredi 433foot.

Vers un transfert de 28 M€ bonus compris !

« Alors que le joueur s’est mis d’accord avec le club, Toulouse et Rennes sont en train de finaliser le transfert. La volonté du joueur du joueur de venir est un atout important pour les Rennais, qui comptent bien capitaliser dessus. Si les deux clubs se mettent d’accord, la transaction devrait tourner autour de 28 millions d’euros, bonus compris », ont annoncé nos confrères.

À 23 ans, Charlie Cresswell sort de deux saisons pleines sous les couleurs du Téfécé, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Si les derniers détails des négociations sont réglés, le défenseur anglais pourrait ainsi devenir l’une des recrues les plus chères de l’histoire du Stade Rennais et un renfort majeur pour le secteur défensif de Franck Haise

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