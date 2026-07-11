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FRANCE

L’OL s’offre un nouveau festival en amical, un Lyonnais voit triple

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 12:28
Jean Himbert lors d'OL - Saint-Gall

L’OL a dominé ce vendredi Saint-Gall (6-3) pour son deuxième match de préparation.

L’Olympique Lyonnais poursuit sa préparation estivale. Après sa victoire mercredi face à Mâcon (5-2), l’OL affrontait ce vendredi matin le club suisse de Saint-Gall à l’occasion de son deuxième match amical de l’intersaison. Au terme d’une rencontre prolifique, les hommes de Paulo Fonseca se sont largement imposés (6-3).

Triplé pour Himbert

Rémi Himbert (9e, 18e, 38e) s’est offert un triplé, tandis qu’Adil Hamdani (14e), Alejandro Gomes Rodriguez (77e) et Enzo Molebe (82e) ont inscrit les autres réalisations lyonnaises. L’OL poursuivra sa préparation dans quatre jours avec un nouveau match amical face à un autre club suisse, le Servette FC.

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