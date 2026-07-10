OL Mercato : Lyon veut griller la priorité à un concurrent en Ligue 1 pour une pépite

L’OL poursuit son mercato en explorant la piste menant à Wissem Chaouali, jeune défenseur tunisien également convoité par le LOSC.

L’OL continue de préparer l’avenir. Alors que le club cherche à renforcer son secteur défensif avec des profils capables de s’inscrire dans la durée, le nom de Wissem Chaouali a circulé. Selon les dernières informations d’Africa Foot, les dirigeants lyonnais figurent parmi les clubs les plus avancés sur ce dossier, même si Lille reste pleinement engagé dans la course pour attirer le jeune international tunisien.

À seulement 19 ans, Chaouali présente un profil particulièrement recherché. Gaucher, capable de relancer proprement et réputé pour son sang-froid dans les un-contre-un, il a construit sa réputation au Stade Tunisien avant de rejoindre Al Ittifaq afin de poursuivre sa progression. Malgré son jeune âge, il est déjà considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération en Tunisie.

Une bonne pioche pour l’OL

Pour Lyon, cette piste répond à une logique sportive et économique. Le club rhodanien cherche régulièrement à attirer de jeunes talents susceptibles de s’imposer progressivement avant de prendre de la valeur sur le marché européen. Dans cette optique, Wissem Chaouali représente un investissement d’avenir, même si la concurrence du LOSC pourrait faire monter les enchères avant la conclusion du dossier.

Aucun accord définitif n’a encore été officialisé, mais les négociations avancent entre les différentes parties. Si elles se concrétisent, l’OL pourrait mettre la main sur un défenseur à fort potentiel, capable de poursuivre son développement dans un championnat réputé pour accompagner l’éclosion des jeunes joueurs. Les prochains jours devraient être déterminants pour connaître l’issue de ce feuilleton du mercato.