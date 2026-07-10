Équipe de France : c’est confirmé pour Kylian Mbappé !

Touché au pied lors du quart de finale remporté contre le Maroc, Kylian Mbappé a rapidement rassuré le staff de l’équipe de France.

Après avoir brièvement inquiété les supporters français en restant au sol à une vingtaine de minutes de la fin du quart de finale face au Maroc (2-0), Kylian Mbappé devrait bien tenir sa place en demi-finale. L’attaquant des Bleus, pris en charge avec une poche de glace sur le dessus du pied droit, a rapidement rassuré son entourage en affichant un visage souriant après la rencontre. Au sein du groupe France, le message est resté le même : il ne s’agit que d’un simple coup, sans gravité particulière, comme le rapporte L’Équipe.

Toujours très vigilant depuis sa blessure à la cheville droite contractée en finale de la Coupe de France 2020, le capitaine tricolore fait néanmoins l’objet d’une attention particulière. Le staff médical pourrait adapter sa charge de travail lors de la reprise de l’entraînement afin d’éviter toute rechute. Sauf retournement de situation, Didier Deschamps pourra compter sur son meilleur buteur pour le rendez-vous décisif prévu mardi à Dallas contre l’Espagne ou la Belgique.

Tchouaméni va griller Koné

L’autre excellente nouvelle concerne Aurélien Tchouaméni. Forfait lors du quart de finale en raison d’une douleur aux adducteurs, le milieu du Real Madrid est en passe de retrouver le groupe après plusieurs jours de récupération. Son retour dans le onze de départ est fortement envisagé, ce qui devrait renvoyer Manu Koné sur le banc malgré les solides performances du joueur lors des derniers matches. Dans la hiérarchie de Didier Deschamps, Tchouaméni demeure un élément incontournable lorsqu’il est à 100 % de ses moyens.

Les Bleus vont désormais retrouver leur camp de base avant de s’envoler pour Dallas afin de préparer cette demi-finale dans les meilleures conditions. L’engouement autour de l’équipe de France continue de grandir aux États-Unis, où de nombreux supporters se sont encore réunis devant l’hôtel des Tricolores pour acclamer Kylian Mbappé. Avec un effectif quasiment au complet et un groupe en pleine confiance, la sélection française abordera ce choc avec de solides arguments pour viser une nouvelle finale mondiale.