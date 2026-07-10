ASSE : à peine arrivé, Mamour Ndiaye s’est déjà mis les supporters dans la poche

Dans la foulée de son officialisation de sa signature à l’ASSE, Mamour Ndiaye a publié un long message sur Instagram.

À peine annoncé comme nouveau joueur de l’ASSE, Mamour Ndiaye a déjà marqué des points auprès du peuple vert. Sur son compte Instagram, le gardien sénégalais a pris le temps d’adresser un message particulièrement soigné à son nouveau club et à ses supporters. L’ancien portier de Sarpsborg a insisté sur « l’immense fierté » qu’il ressent à l’idée de rejoindre une institution « au palmarès exceptionnel », tout en remerciant les dirigeants, le staff et toutes les personnes ayant contribué à son arrivée.

Le joueur de 20 ans a également affiché une grande détermination pour ce nouveau défi. Conscient des attentes qui entourent l’ASSE, Mamour Ndiaye assure vouloir mettre « toutes ses qualités au service de l’équipe » afin d’accompagner le club dans ses ambitions. Dans son message, il rappelle également son état d’esprit : le collectif passe avant tout. « Aucun joueur n’est plus grand que le club. Le club est au-dessus de tout », écrit-il, une déclaration qui a immédiatement trouvé un écho favorable auprès des supporters stéphanois.

Mamour Ndiaye envoie un signal fort

Le nouveau gardien des Verts a aussi eu une attention particulière pour les fans de Geoffroy-Guichard. Il les remercie chaleureusement pour leur accueil et leurs nombreux messages, promettant de tout faire pour mériter leur confiance « avec du travail, du respect et de l’humilité ». Il conclut son message par un enthousiaste « Allez les Verts ! », avant de donner rendez-vous au public dans « le plus beau stade Geoffroy-Guichard », surnommé le Chaudron. Une sortie qui illustre déjà sa volonté de créer un lien fort avec les tribunes.

Par son discours, Mamour Ndiaye envoie un signal fort dès ses premiers pas sous le maillot stéphanois. Loin des déclarations convenues, le Sénégalais met en avant les valeurs de respect, d’humilité et de dévouement au collectif, des principes particulièrement appréciés dans le Forez. Avant même d’avoir disputé la moindre minute avec l’ASSE, le nouveau portier semble avoir réussi une première mission : conquérir le cœur des supporters grâce à une communication sincère et parfaitement en phase avec l’identité du club.

Le message complet de Mamour Ndiaye

« C’est avec une immense fierté et beaucoup d’humilité que je rejoins l’AS Saint-Étienne, un club historique, au palmarès exceptionnel et dont les valeurs sont reconnues bien au-delà du football.



Je remercie sincèrement les dirigeants, le staff, mes coéquipiers et toutes les personnes qui ont rendu cette arrivée possible. La confiance que vous m’accordez représente beaucoup pour moi, et je mesure pleinement la responsabilité de porter ce maillot.



Je rejoins un club qui a de grandes ambitions et qui travaille chaque jour pour retrouver la place qui est la sienne. Je suis heureux de faire partie de ce projet et je mettrai toutes mes qualités au service de l’équipe.



Aux supporters, merci pour votre accueil et vos nombreux messages. Votre passion est l’une des plus grandes forces de ce club. Je ferai tout pour mériter votre confiance, avec du travail, du respect et de l’humilité.



Dans ma carrière, j’ai toujours pensé qu’aucun joueur n’est plus grand que le club. Le club est au-dessus de tout. Je viens ici pour servir ce maillot, aider mes coéquipiers et contribuer, avec humilité et détermination, aux objectifs collectifs.



J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure et de vivre de grands moments avec vous.



Allez les Verts ! 💚 Votre frère, vous dites à très bientôt 🔜 dans la plus belle Stade Geoffroy-Guichard ( chaudron ) 🏟️ ».