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FRANCE

ASSE Mercato : le dernier flop des Verts rebondit en Espagne

Par Laurent Hess - 10 Juil 2026, 15:20

Le passage d’Aboubaka Soumahoro à l’AS Saint-Étienne restera comme un rendez-vous manqué. Arrivé avec l’ambition de s’imposer dans la défense stéphanoise, l’ancien joueur du Paris FC n’aura finalement jamais réussi à convaincre. Après une deuxième partie de saison passée sans la moindre apparition sous le maillot des Verts, le défenseur central va tenter de relancer sa carrière en Espagne.

Le joueur de 20 ans a été officiellement prêté au RCD Majorque, pensionnaire de Liga 2, où il espère retrouver du temps de jeu et de la confiance. Plusieurs clubs étrangers s’étaient renseignés sur son profil ces dernières semaines. Des formations allemandes et néerlandaises avaient notamment manifesté leur intérêt, mais Soumahoro a finalement privilégié le championnat espagnol pour poursuivre son développement.

Direction Majorque pour Soumahoro

Ce prêt met fin à une expérience particulièrement décevante dans le Forez. Malgré son potentiel, le défenseur n’a jamais réussi à entrer dans les plans de Philippe Montanier. Relégué loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux, il a passé les six derniers mois de la saison sans la moindre minute disputée. Une situation frustrante pour un joueur qui avait besoin d’enchaîner les rencontres afin de poursuivre sa progression.

Son club d’origine, le Hambourg SV, espère désormais que cette nouvelle aventure lui permettra de retrouver son meilleur niveau. Le directeur sportif du HSV, Claus Costa, n’a d’ailleurs pas caché sa déception concernant son passage à Saint-Étienne. « Son prêt à Saint-Étienne ne s’est pas déroulé comme prévu », a-t-il reconnu au moment d’officialiser le départ du défenseur vers l’Espagne.

Sous les couleurs du RCD Majorque, le défenseur espère enfin enchaîner les matchs et prouver que son échec à Saint-Étienne n’était qu’un accident de parcours. De son côté, le HSV suivra avec attention cette saison en Espagne, dans l’espoir de récupérer un joueur relancé et prêt à répondre aux attentes qui entouraient son arrivée.

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