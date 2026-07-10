Le RC Lens a officialisé le départ d’Angelo Fulgini : l’attaquant prêté à Al-Taawoun l’an passé va rester en Arabie saoudite pour rejoindre Al-Khaleej, ce qui est une excellente nouvelle pour les finances du club nordiste.

Le RC Lens poursuit son grand ménage estival. Après plusieurs mouvements enregistrés depuis l’ouverture du mercato, les Sang et Or ont officialisé le départ définitif d’Angelo Fulgini, une opération qui offre une bouffée d’air frais aux finances du club.

Le départ de Fulgini allège la masse salariale

Prêté la saison dernière à Al-Taawoun, le milieu offensif français ne reviendra finalement pas dans l’Artois. Il poursuivra son aventure en Arabie saoudite, sous les couleurs d’Al-Khaleej. Au-delà de l’aspect sportif, cette opération constitue une excellente nouvelle pour Dino Toppmöller et les dirigeants lensois.

Selon La Voix du Nord, Fulgini percevait un salaire estimé entre 110 000 et 120 000 euros par mois au RC Lens. Son départ permet donc au club de réaliser une économie conséquente sur sa masse salariale. Une marge financière loin d’être anodine alors que le Racing souhaite encore se renforcer au cours de ce mercato estival.

Le RC Lens tourné vers l’avenir

Toujours selon le quotidien régional, cette économie s’inscrit pleinement dans la stratégie mise en place par les dirigeants du RC Lens, désireux de conserver une certaine flexibilité afin de mener une politique de recrutement ambitieuse. Le départ de Fulgini pourrait ainsi faciliter l’arrivée d’un ou plusieurs renforts dans les prochaines semaines. Jean-Louis Leca et sa cellule de recrutement disposent désormais d’une plus grande marge de manœuvre pour avancer sur plusieurs dossiers ciblés par Dino Toppmöller.

Le technicien allemand, qui vient de prendre ses fonctions, espère encore étoffer son effectif afin de disposer d’un groupe capable d’enchaîner les compétitions cette saison. Ce départ vient également confirmer la volonté du RC Lens de rationaliser sa masse salariale tout en réinvestissant intelligemment les économies réalisées sur des profils correspondant davantage au projet sportif du nouveau staff. Le mercato lensois est donc loin d’être terminé, mais cette sortie d’Angelo Fulgini représente déjà une victoire pour les finances du club… et un sérieux coup de pouce pour Dino Toppmöller.