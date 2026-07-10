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RC Lens Mercato : Leca prêt à dégainer pour un coéquipier d’Höjbjerg (OM) en attaque ?

Par Bastien Aubert - 10 Juil 2026, 09:40
Jacob Trenskow
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le nom d’un ailier international danois (25 ans) est cité au RC Lens sur ce mercato estival. 

Le RC Lens continue d’explorer différentes pistes durant ce mercato estival. Le nom de Jacob Trenskow, ailier droit danois de 25 ans évoluant à Heerenveen, a récemment été associé au club artésien. Un profil qui pouvait forcément séduire les Sang et Or : un joueur offensif capable de faire des différences et qui sort d’une saison particulièrement intéressante.

Trenskow cité au RC Lens 

Pourtant, selon Voetbal International, cette piste serait loin d’être avancée. Le média néerlandais affirme qu’aucun intérêt concret n’aurait été formulé par le RC Lens à ce stade. Du côté d’Heerenveen comme dans l’entourage du joueur, ces informations auraient même surpris. Un transfert vers l’Artois ne serait donc pas actuellement un sujet d’actualité, malgré les rumeurs apparues ces dernières heures.

Cela ne signifie toutefois pas que Jacob Trenskow est fermé à un départ. L’international danois serait ouvert à un nouveau défi cet été, mais sans considérer un transfert comme une priorité absolue. Après une belle saison aux Pays-Bas, il dispose forcément de plusieurs options pour la suite de sa carrière.

Une expérience avec la sélection danoise 

Les statistiques du joueur expliquent l’intérêt qu’il peut susciter. La saison dernière, Trenskow a inscrit 16 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues avec Heerenveen. En Eredivisie, il a disputé 33 rencontres, auxquelles s’ajoutent des apparitions en Coupe des Pays-Bas et en barrage de Ligue Conférence. Son profil d’ailier percutant pourrait correspondre aux besoins d’un club comme Lens, notamment après les mouvements attendus dans le secteur offensif. 

Pour l’instant, aucune démarche officielle ne semble avoir été engagée par la direction lensoise. À noter que Jacob Trenskow possède également une expérience internationale. Convoqué avec la sélection danoise, il n’a pas encore connu sa première apparition, mais il a déjà côtoyé plusieurs cadres du groupe, dont Pierre-Emile Höjbjerg, milieu de terrain de l’OM. La piste reste donc à surveiller, mais les supporters lensois devront patienter avant de voir débarquer le coéquipier du Marseillais à la Gaillette.

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