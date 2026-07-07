Parti du RC Lens cet été pour Crystal Palace, Pierre Sage a donné une réponse très cash à ceux qui ont critiqué son choix.

Le message est passé. Parti du RC Lens cet été pour rejoindre Crystal Palace, Pierre Sage n’a pas caché son agacement face aux critiques de certains supporters lensois. Son départ a forcément laissé des traces dans l’Artois. Après une saison réussie sur le banc du Racing, l’ancien entraîneur lensois a choisi de tenter une nouvelle aventure en Premier League, un choix qui n’a pas été compris par tout le monde. Certains supporters lui ont reproché de privilégier ses intérêts personnels et l’ont même qualifié de « mercenaire ». Une accusation à laquelle Pierre Sage a répondu avec beaucoup de fermeté dans les colonnes de L’Équipe.

Sage a des comptes à régler

« Déjà, la proposition est venue tard. Ensuite, si j’avais vraiment été le mercenaire qu’on a bien voulu que je sois, je serais allé en Arabie saoudite et j’aurais fait fois dix », a expliqué l’ancien coach lensois. Pierre Sage assure notamment avoir refusé des offres financièrement bien plus avantageuses avant de choisir Crystal Palace. « Il y a eu des rendez-vous, des propositions, avec des conditions salariales que je n’avais jamais envisagées dans ma vie, très largement supérieures à celles de Palace. Pareil en Turquie », a-t-il poursuivi.

Pour l’entraîneur français, son choix n’était donc pas motivé par l’argent, mais par un objectif sportif précis : découvrir la Premier League. « Les gens oublient qu’en signant à Lens, je divise mon salaire presque par deux par rapport à ce que je touchais à la fin à Lyon. Donc ma logique n’était pas financière, c’était celle d’entraîner en Premier League », a-t-il rappelé.

« Des choses m’ont vraiment piqué »

Une réponse destinée à ceux qui ont remis en question son attachement au RC Lens. Pierre Sage regrette notamment que certains aient oublié la relation construite avec le club et ses supporters. « Ce que j’aimerais, c’est qu’on ne conjugue jamais le verbe aimer au passé entre nous », a-t-il lancé. Malgré sa déception face à certaines réactions, l’ancien entraîneur du Racing reconnaît également avoir reçu beaucoup de messages positifs après son départ.

« Il y a des choses qui m’ont vraiment piqué. Mais il y a aussi eu beaucoup de messages de remerciements, et de personnes qui m’ont écrit qu’elles comprenaient. Je me dis que cette décision n’est pas hors sol », a-t-il conclu. Désormais tourné vers son aventure anglaise, Pierre Sage garde donc un œil sur Lens, tout en assumant pleinement une décision qui continue de diviser une partie des supporters du RC Lens.