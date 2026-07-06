RC Lens : le maillot d’un autre club Sang et Or risque de faire réagir les supporters !

Le Mans FC a dévoilé son nouveau maillot third pour la saison 2026-2027. Une tunique verte et blanche, inspirée de l’univers des 24 Heures du Mans, qui ne devrait pas provoquer de débat côté lensois. Mais le futur maillot domicile du club manceau pourrait bien davantage faire parler.

Car comme le RC Lens, Le Mans FC possède lui aussi une identité forte autour des couleurs Sang et Or. Un détail qui pourrait créer quelques comparaisons, voire quelques réactions chez les supporters artésiens, très attachés à l’histoire et au symbole de leurs couleurs.

Un third vert et blanc inspiré du Mans Classic

Pour son premier maillot signé Adidas, Le Mans FC a choisi de mettre à l’honneur l’histoire automobile de sa ville. Ce maillot third vert et blanc s’inspire du drapeau à damier du Mans Classic et de l’univers du circuit qui entoure le Stade Marie-Marvingt.

Le club explique avoir voulu faire le lien entre les exigences de la course d’endurance et celles du football : précision, discipline, régularité et capacité à aller au bout de l’effort.

La tunique a été dévoilée dans un décor symbolique, à l’Hôtel de France, lieu emblématique du sport automobile manceau.

Les Sang et Or du Mans, comme Lens

Le Mans FC n’est donc pas seulement un club aux références mécaniques et automobiles. Son identité historique repose également sur le Sang et Or, une appellation forcément très familière pour les supporters du Racing Club de Lens.

Le futur maillot domicile pourrait logiquement reprendre ces couleurs. Et même si les deux clubs ne partagent ni la même histoire, ni le même public, l’image d’un autre pensionnaire de Ligue 1 évoluant en Sang et Or pourrait faire sourire… ou grincer quelques dents dans l’Artois.

Le Mans aura en tout cas choisi un troisième maillot à part pour éviter toute confusion. Reste désormais à découvrir sa tunique domicile, celle qui pourrait remettre les couleurs Sang et Or au centre des discussions.