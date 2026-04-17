Pouvant revenir provisoirement à hauteur de l’ASSE ce vendredi soir en cas de succès contre Clermont, l’entraîneur du Mans Patrick Videira ne veut rien lâcher.

À quatre journées de la fin de la saison régulière, la bataille reste totalement ouverte dans le haut du classement de Ligue 2. L’ASSE est directement concernée par la pression mise par ses poursuivants, alors que chaque point devient crucial dans la course à la montée. Le Mans, actuellement en embuscade, veut ainsi croire à un retour possible sur les équipes de tête en cas de bons résultats lors des prochaines rencontres.

La sortie forte de Patrick Videira

En conférence de presse, Patrick Videira a tenu un discours très offensif sur la fin de saison de son équipe et sur la concurrence en tête du championnat. Il a déclaré : « Si je pense avoir utilisé à Boulogne notre seul joker dans le sprint final ? Ce qui est sûr, c’est qu’on en a de moins en moins si notre volonté est de vouloir accéder directement. On était déçus le week-end dernier car on avait la volonté de gagner à Boulogne. Il nous reste 4 défis, 4 finales à jouer. Il va falloir engranger le maximum de points si on a la volonté de pouvoir embêter Troyes et Saint-Etienne. »

Une déclaration qui confirme la volonté du club de rester pleinement dans la course, malgré les points perdus en route. Dans cette fin de saison, la lutte pour la montée reste extrêmement serrée. Le moindre faux pas peut redistribuer les cartes, d’autant que plusieurs équipes se tiennent en quelques points seulement. Le discours du staff du Mans illustre parfaitement cette incertitude : rien n’est acquis, et chaque rencontre devient décisive dans un championnat où la régularité fait toute la différence.

Troyes et l’ASSE dans le viseur

Dans cette dynamique, Troyes et l’ASSE restent les principales cibles des poursuivants. Les deux équipes de tête savent qu’elles n’ont plus droit à l’erreur si elles veulent conserver leur avantage dans la course directe à la montée. Pour les Verts, cette pression supplémentaire ajoute une dimension mentale importante à gérer dans un sprint final déjà sous haute tension.

Entre ambition, pression et rivalités directes, la fin de saison s’annonce électrique. Le Mans, en pleine confiance dans son discours, entend bien profiter du moindre relâchement des leaders pour s’inviter dans la lutte. Une chose est sûre : rien n’est encore joué, et la bataille pour la montée pourrait bien se décider dans les toutes dernières journées.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2