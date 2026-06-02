Selon nos informations, le FC Nantes garde Christophe Pélissier comme priorité mais aurait deux autres alternatives en cas d’échec des négociations.

Le temps presse au FC Nantes. Alors que Christophe Pélissier reste la priorité absolue de Waldemar et Franck Kita pour prendre les commandes des Canaris, le dossier n’avancerait toujours pas de manière satisfaisante. Si une rencontre entre les deux parties aurait eu lieu à Paris, l’incertitude qui entoure encore sa situation à Auxerre complique considérablement les discussions et empêche les différentes parties d’avancer concrètement. L’arrivée imminente de Will Still pourrait débloquer le dossier dans le bon sens mais rien n’est encore fait.

Laurey ou Moulin en plan B ?

Mutiques, les dirigeants du FC Nantes gardent l’espoir de parvenir à un accord et ne considèrent pas cette piste comme abandonnée. Toutefois, l’ouverture imminente du mercato oblige les Kita à anticiper tous les scénarios. Le chantier du futur entraîneur est directement lié à la construction de l’effectif pour la saison prochaine, et Nantes ne peut se permettre d’attendre indéfiniment.

Dans ce contexte, deux noms émergent en coulisses comme des solutions alternatives crédibles. Selon nos informations, Thierry Laurey et Stéphane Moulin figurent parmi les profils plausibles en cas d’échec du dossier Pélissier. Aucun des deux techniciens n’est toutefois aujourd’hui considéré comme le premier choix des Kita. Leur principal avantage réside dans leur disponibilité immédiate, un paramètre qui pourrait rapidement peser dans la balance si le feuilleton Pélissier venait à se prolonger davantage.

Le Mercato pourrait accélérer le timing

Thierry Laurey est libre depuis la fin de son aventure à Martigues, achevée fin 2024. Si son passage dans le club provençal n’a pas laissé un souvenir impérissable, de source martégale, son parcours réussi au RC Strasbourg demeure un argument solide en sa faveur. Son expérience du haut niveau et sa connaissance du football français pourraient séduire une direction nantaise en quête de stabilité.

De son côté, Stéphane Moulin est également sur le marché. Arrivé à Valenciennes en mai 2025 avec un contrat de deux ans, l’ancien entraîneur emblématique d’Angers a quitté le club nordiste dès le mois de février, seulement neuf mois après sa nomination. Reconnu pour sa capacité à structurer un projet sportif sur la durée, il représente un profil différent mais tout aussi expérimenté.

À ce stade, aucune discussion n’a toutefois été engagée avec Laurey ou Moulin. Les deux techniciens apparaissent davantage comme des solutions de secours prêtes à être activées si le FC Nantes venait à se heurter définitivement au blocage du dossier Pélissier. Une chose est sûre : à une semaine de l’ouverture du mercato, les dirigeants du FC Nantes savent que le temps joue désormais contre eux.