FC Nantes Mercato : les 3 joueurs susceptibles de débarquer cet été !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes s’apprête à vivre un été déterminant. Après une relégation en Ligue 2 qui marque un vrai tournant dans l’histoire récente du club, les Canaris vont devoir reconstruire vite, fort et intelligemment. L’objectif est clair : bâtir un effectif capable de jouer immédiatement la remontée en Ligue 1.

Mais avant même de parler recrues, Nantes doit régler une première urgence : le choix de son futur entraîneur. Plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines. Olivier Pantaloni a été cité, mais son arrivée semble aujourd’hui peu probable. Christophe Pélissier, lui, reste une piste d’actualité et représenterait un profil d’envergure pour porter un projet de remontée.

Une fois ce dossier tranché, le mercato nantais devra s’accélérer. Et dans cette optique, trois profils pourraient parfaitement correspondre aux besoins du FC Nantes.

Giovani Versini, le pari explosif pour dynamiter les couloirs

Pour retrouver la Ligue 1, Nantes devra retrouver de la vitesse, de l’insouciance et de la percussion. Dans ce registre, Giovani Versini a tout d’une piste séduisante.

Ailier droit virevoltant, natif de Marseille, il sort d’une saison très intéressante avec 9 buts et 4 passes décisives en 30 rencontres. Des statistiques qui confirment sa capacité à faire des différences dans le dernier tiers du terrain, mais aussi à peser directement sur le tableau d’affichage.

Estimé à environ 5 millions d’euros, Versini est déjà suivi par plusieurs clubs de Ligue 1. Preuve que son profil ne passe pas inaperçu. Pour le FC Nantes, ce serait une recrue ambitieuse, mais aussi un vrai investissement d’avenir.

Dans une Ligue 2 souvent fermée, où les matchs se jouent parfois sur un éclair individuel, un joueur capable d’éliminer, de provoquer et de créer du danger peut devenir une arme redoutable. Versini pourrait être ce facteur X dont les Canaris auront besoin pour faire sauter les blocs adverses.

Darlin Yongwa, une piste solide pour muscler le côté gauche

Le FC Nantes devra aussi se renforcer défensivement. Et sur le flanc gauche, Darlin Yongwa pourrait représenter une opportunité intéressante.

Le latéral camerounais de 25 ans sort d’une saison consistante avec le FC Lorient, où il a disputé 23 rencontres. Son profil explosif, sa générosité dans l’effort et sa capacité à répéter les courses en font un joueur parfaitement taillé pour un championnat exigeant comme la Ligue 2.

Nantes aura besoin de joueurs capables d’apporter de l’impact, mais aussi de l’expérience. Yongwa coche plusieurs cases : il connaît déjà le football français, possède une vraie dimension athlétique et peut apporter offensivement par ses montées.

Reste que le dossier pourrait être compliqué. Le joueur dispose d’une belle cote à l’étranger, notamment en Turquie, où Besiktas suit sa situation avec attention. Mais si le FC Nantes veut envoyer un signal fort sur le marché, ce type de profil peut clairement faire partie des bonnes idées.

Taïryk Arconte, le buteur idéal pour remplacer Matthis Abline ?

L’autre gros chantier nantais pourrait concerner l’attaque. Matthis Abline est annoncé sur le départ, et son remplacement sera forcément l’un des dossiers prioritaires de l’été.

Dans ce contexte, Taïryk Arconte apparaît comme une piste très intéressante. L’attaquant de Rodez sort d’une saison pleine en Ligue 2 avec 14 buts et 3 passes décisives. Des chiffres solides, dans un championnat qu’il connaît parfaitement.

Estimé à environ 3 millions d’euros sur Transfermarkt, Arconte représenterait une recrue cohérente pour Nantes. Moins coûteux que certains profils déjà installés en Ligue 1, mais suffisamment performant pour porter une attaque ambitieuse en deuxième division.

Son arrivée permettrait aux Canaris de miser sur un joueur déjà adapté aux exigences de la Ligue 2. Puissant, efficace et capable de prendre la profondeur, il pourrait devenir l’un des visages du nouveau projet nantais.

Nantes doit frapper juste pour remonter vite

Le FC Nantes n’aura pas le droit à l’erreur cet été. La relégation impose une reconstruction rapide, mais elle ne doit pas pousser le club à empiler les paris sans cohérence.

Versini, Yongwa et Arconte ont des profils différents, mais un point commun : ils pourraient répondre à des besoins précis. De la percussion sur les ailes, de l’impact sur le côté gauche et un vrai buteur pour compenser un départ probable d’Abline.

Reste désormais à savoir quelle direction sportive prendra le club. Avec un entraîneur à nommer, un effectif à remodeler et une remontée à préparer, les prochaines semaines s’annoncent décisives.

Pour les Canaris, le mercato estival pourrait déjà conditionner toute la saison. Et si Nantes veut éviter de s’installer en Ligue 2, il faudra frapper vite, juste et fort.