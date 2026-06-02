PSG : Olivier Létang met un coup de froid à Luis Enrique pour Ayyoub Bouaddi

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG devra sortir les muscles s’il veut attirer Ayyoub Bouaddi cet été. Très courtisé après une saison remarquée avec le LOSC, le jeune milieu lillois figure parmi les profils suivis de près par le club de la capitale. Mais du côté de Lille, Olivier Létang a tenu à envoyer un message clair : le club nordiste n’a aucune intention de brader son joyau.

Sous contrat jusqu’en 2029, Bouaddi représente l’un des plus grands espoirs du football français. Et malgré l’intérêt appuyé du PSG et d’Arsenal, le LOSC entend bien garder la main dans ce dossier.

Olivier Létang ferme la porte à un départ facile

Interrogé sur l’avenir d’Ayyoub Bouaddi, Olivier Létang a tenu un discours très ferme. Le président lillois a rappelé que son joueur venait de prolonger son contrat jusqu’en 2029, un signal fort envoyé au marché.

“Il a prolongé son contrat jusqu’en 2029. Chez nous, il a la certitude d’être titulaire en C1, ce qui ne sera pas le cas dans beaucoup d’autres clubs. Sauf offre extraordinaire, l’idée est de le conserver, car il n’y a pas d’urgence économique”, a déclaré le dirigeant du LOSC.

Un message directement adressé aux prétendants du joueur. Lille n’est pas dans l’obligation de vendre et compte bien profiter de sa position de force pour dicter ses conditions.

🗣️ Olivier Létang s'exprime sur l'avenir de Bouaddi : "Il a prolongé son contrat jusqu'en 2029. Chez nous, il a la certitude d'être titulaire en C1 ce qui ne sera pas le cas dans beaucoup d'autres clubs. Sauf offre extraordinaire, l'idée est de le conserver, car il n'y a pas… pic.twitter.com/Itv71Q6CLS — After Foot RMC (@AfterRMC) June 1, 2026

Le PSG veut passer à l’attaque cet été

Malgré cette sortie d’Olivier Létang, le PSG reste très attentif à la situation du jeune milieu. Le club de la capitale avait déjà surveillé le dossier cet hiver, mais l’objectif était surtout de préparer une offensive pour le mercato estival.

Selon les informations de Foot Mercato, Ayyoub Bouaddi fait toujours partie des priorités parisiennes pour renforcer le milieu de terrain de Luis Enrique. Le PSG voit en lui un joueur d’avenir, capable de s’inscrire dans la durée au sein d’un projet axé sur de jeunes talents à très fort potentiel.

Pour l’instant, aucune offre concrète n’aurait encore été transmise, mais Paris semble déterminé à avancer dans les prochaines semaines.

Arsenal également dans le coup

Le PSG n’est pas seul sur le dossier. Arsenal suit également de près la situation d’Ayyoub Bouaddi et apparaît comme l’un des concurrents les plus sérieux pour le club parisien.

Les Gunners, toujours attentifs aux jeunes profils prometteurs, pourraient venir compliquer les plans du PSG. Le projet londonien, la Premier League et la possibilité d’évoluer dans un environnement très compétitif sont autant d’arguments susceptibles de peser dans la réflexion du joueur.

La concurrence s’annonce donc rude, et Lille pourrait profiter de cet intérêt multiple pour faire monter les enchères.

Bouaddi face à un choix décisif

Du côté du joueur, un départ semble possible en fin de saison. Ayyoub Bouaddi pourrait être tenté de franchir un nouveau cap dans sa très jeune carrière, après avoir déjà confirmé son potentiel au LOSC.

Mais Olivier Létang l’a rappelé : rester à Lille présente aussi de sérieux avantages. Le milieu lillois pourrait avoir la certitude de disputer la Ligue des champions dans un rôle important, ce qui ne serait pas forcément garanti dans un club plus huppé.

Entre temps de jeu, progression, exposition européenne et ambition personnelle, Bouaddi devra prendre une décision majeure pour la suite de sa carrière.

Le LOSC attend une offre exceptionnelle

Avec un contrat courant jusqu’en 2029, Lille se trouve en position de force. Le club nordiste n’a pas d’urgence économique et ne compte pas ouvrir la porte sans une proposition très importante.

Pour le PSG, cela signifie que le dossier pourrait rapidement devenir coûteux. Si Paris veut convaincre le LOSC de lâcher son jeune talent, il faudra probablement formuler une offre difficile à refuser.

Olivier Létang a donc clairement fixé le cadre : Bouaddi n’est pas officiellement sur le marché, mais une offre exceptionnelle pourrait changer la donne.

Un autre choix important en sélection

En parallèle de son avenir en club, Ayyoub Bouaddi devra également trancher une autre question majeure : son avenir international. Le joueur peut représenter la France ou le Maroc, deux sélections qui suivent attentivement sa progression.

Les deux nations négocient depuis plusieurs mois pour tenter de le convaincre. Une décision qui pourrait également accompagner le nouveau virage de sa carrière, alors que son nom circule déjà parmi les plus grands espoirs de sa génération.

Le PSG prévenu dans le dossier Bouaddi

Le message d’Olivier Létang est clair : le PSG peut venir, mais il devra payer très cher. Ayyoub Bouaddi est sous contrat longue durée, dispose d’un vrai rôle au LOSC et n’est pas poussé vers la sortie.

Reste désormais à savoir si Paris passera réellement à l’action et jusqu’où le club de la capitale sera prêt à aller pour offrir à Luis Enrique l’un des milieux les plus prometteurs du football français.

Une chose est sûre : le feuilleton Bouaddi ne fait que commencer.