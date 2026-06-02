ASSE : Brice Maubleu sur le départ pour un club ambitieux de National ?

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Brice Maubleu pourrait quitter l’AS Saint-Étienne lors du mercato estival. Arrivé dans le Forez pour apporter son expérience derrière Gautier Larsonneur, le gardien de 35 ans pourrait déjà disposer d’une porte de sortie.

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter sur X, Brice Maubleu aurait été proposé à Bastia. Une piste qui pourrait permettre au club corse de récupérer un gardien expérimenté dans l’optique de jouer la remontée en Ligue 2.

Bastia pense à Brice Maubleu

Le Sporting Club de Bastia pourrait réaliser un joli coup sur le marché des gardiens. Relégué en National, le club corse ambitionne de retrouver rapidement l’échelon supérieur et pourrait miser sur un profil expérimenté pour sécuriser son arrière-garde.

Brice Maubleu possède justement une solide expérience du football professionnel. Passé par Grenoble avant de rejoindre l’ASSE, le portier a prouvé qu’il pouvait répondre présent dans les moments importants.

Son profil pourrait donc correspondre aux besoins de Bastia, qui cherche à bâtir un effectif capable de viser le haut de tableau.

Une saison marquée par son intérim réussi à l’ASSE

À Saint-Étienne, Brice Maubleu n’a pas toujours été titulaire, mais il a su marquer les esprits lorsqu’il a dû prendre la relève de Gautier Larsonneur.

Le gardien stéphanois a notamment été l’un des grands héros de la fin de saison avec une séance de tirs au but mémorable contre Rodez. Une performance qui lui a permis de gagner l’estime d’une grande partie du public stéphanois.

Dans un contexte de pression maximale, Maubleu avait répondu présent et confirmé son importance dans le groupe des Verts.

Les supporters stéphanois ne veulent pas le voir partir

Cette possible ouverture vers Bastia ne laisse pas les supporters de l’ASSE indifférents. Beaucoup d’entre eux ont été séduits par l’état d’esprit du gardien, son professionnalisme et sa capacité à répondre présent malgré un rôle de doublure.

En réponse à l’information de Mohamed Toubache-Ter, un supporter stéphanois a notamment écrit : “Reste avec nous en tant que numéro 1, ce n’est pas à toi de partir Brice, tu mérites de finir ta carrière dans un club comme Sainté au vu de ta mentalité toujours exemplaire.”

Une réaction qui illustre l’attachement d’une partie du public envers le gardien arrivé l’été dernier.

Un dossier à surveiller pendant le mercato

L’avenir de Brice Maubleu pourrait donc rapidement devenir un dossier à suivre du côté de Saint-Étienne. Entre la volonté de Bastia de se renforcer, la situation sportive du joueur et l’attachement des supporters stéphanois, plusieurs éléments pourraient peser dans les prochaines semaines.

Reste désormais à savoir si cette piste se concrétisera ou si l’ASSE choisira de conserver un gardien expérimenté dans son effectif pour la saison prochaine.