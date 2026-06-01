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OL Mercato : la première recrue estivale est connue, c’est un bourreau de l’ASSE !

Par Fabien Chorlet - 1 Juin 2026, 12:05
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Kaïl Boudache (OGC Nice)

Kaïl Boudache aurait repoussé la dernière proposition de prolongation de l’OGC Nice et devrait bien signer son premier contrat professionnel avec l’OL.

L’Olympique Lyonnais tient sa première recrue estivale. Il s’agit de Kaïl Boudache. En fin de contrat avec l’OGC Nice cet été, le jeune ailier droit algérien était en discussions depuis plusieurs semaines avec le club rhodanien en vue d’une arrivée libre lors du mercato estival.

Boudache a fait son choix entre l’OGC Nice et l’OL !

Malgré une ultime tentative du Gym ces dernières heures pour conserver sa pépite, Kaïl Boudache devrait bien signer son premier contrat professionnel avec l’OL, selon les informations de Foot Mercato. Le joueur de 19 ans serait attendu dans les prochaines heures à Lyon afin d’y passer sa visite médicale avant de s’engager pour trois saisons avec le club rhodanien.

Arrivé à Nice à l’été 2022, Kaïl Boudache a découvert le monde professionnel cette saison sous les couleurs azuréennes. Apparu à 19 reprises toutes compétitions confondues, le natif d’Alès a inscrit trois buts, dont un particulièrement précieux lors du barrage retour d’accession à la Ligue 1 face à l’AS Saint-Étienne, contribuant ainsi au maintien des Aiglons dans l’élite.

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