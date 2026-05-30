Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Héros du barrage retour contre l’ASSE avec l’OGC Nice, Kaïl Boudache (19 ans) va signer du côté de l’OL ce lundi.

Le barrage retour entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne (4-1) continue de faire parler, mais cette fois du côté du marché des transferts. Révélé lors de cette confrontation, Kaïl Boudache, 19 ans, s’apprête déjà à changer de dimension… et de club. Selon L’Équipe, le jeune attaquant va quitter Nice pour s’engager avec l’Olympique Lyonnais dès ce lundi.

Une révélation qui s’est illustrée contre l’ASSE

Entré dans la lumière lors de la large victoire niçoise, Boudache a marqué les esprits par son impact et sa fraîcheur offensive. Auteur d’un but dans ce barrage retour, il a confirmé les promesses aperçues lors de ses premières apparitions en Ligue 1. Vitesse, explosivité et sens du but : le jeune Aiglon a profité de la scène offerte par ce match à enjeu pour se révéler au grand public.

Pourtant, rien n’était écrit pour lui. Pas retenu comme un élément central du projet niçois il y a encore quelques mois, Boudache avait connu une trajectoire instable, entre essais à l’étranger et intérêts de clubs de Ligue 2. Mais ses performances récentes ont totalement relancé sa cote, au point d’attirer l’attention de l’OL.

Direction Lyon pour trois ans

D’après L’Équipe, le joueur devrait signer son premier contrat professionnel avec l’OL ce lundi, pour une durée de trois saisons. Un choix fort de la part du jeune attaquant, qui privilégie un projet de développement dans un club réputé pour sa capacité à intégrer les jeunes talents. Du côté de l’OGC Nice, ce départ représente une petite frustration, tant le joueur avait commencé à montrer des choses intéressantes dans un contexte pourtant très concurrentiel.

Pour Lyon, en revanche, il s’agit d’un pari sur l’avenir, dans une logique de reconstruction et de valorisation des jeunes profils prometteurs. Pour l’ASSE, cette histoire ajoute une couche supplémentaire à la frustration du barrage perdu. Voir un joueur décisif contre eux rejoindre ensuite un club rival du championnat ne fait qu’alimenter le sentiment de passage manqué à ce niveau.