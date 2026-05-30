En cas de sacre contre Arsenal en finale de la Ligue des Champions, des primes pharaoniques seront accordées aux joueurs parisiens.

Le PSG joue bien plus qu’une finale de Ligue des champions face à Arsenal (18h). En cas de victoire à Budapest, les hommes de Luis Enrique entreront définitivement dans l’histoire du club. Mais ce triomphe européen pourrait également coûter très cher aux propriétaires qataris. Derrière l’enjeu sportif se cache en effet une récompense exceptionnelle promise aux joueurs parisiens. Une prime qui illustre parfaitement la nouvelle philosophie instaurée ces dernières saisons au sein du club.

Un million d’euros par joueur en cas de sacre !

Selon L’Équipe, chaque joueur parisien pourrait toucher environ un million d’euros en cas de sacre face aux Gunners. Une somme similaire à celle versée après le triomphe européen de 2025 contre l’Inter Milan (5-0). Pour l’émir du Qatar et la direction parisienne, la facture finale pourrait donc rapidement atteindre plusieurs dizaines de millions d’euros.

Un coût conséquent, mais largement assumé par le club qui a fait du titre suprême l’objectif absolu de son projet sportif. Comme chaque saison, les négociations ont été menées en amont entre la direction et les représentants du vestiaire. À Paris, ce sont les capitaines Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Vitinha qui ont porté les discussions.

Cette politique de primes reflète parfaitement l’état d’esprit insufflé par Luis Enrique et les dirigeants parisiens. Au PSG, le parcours ne suffit plus. Seuls les trophées sont véritablement récompensés. Les bonus liés aux quarts ou aux demi-finales de Ligue des champions existent, mais restent relativement modestes comparés à ceux prévus en cas de victoire finale. Même logique en Ligue 1, où les récompenses importantes sont conditionnées à l’obtention du titre. Le message est simple : gagner doit rester la priorité absolue.

L’équité avant les statuts

L’autre particularité du modèle parisien concerne la répartition des primes. Longtemps, certaines stars du club bénéficiaient de bonus individuels négociés directement dans leurs contrats, créant parfois des écarts considérables au sein du vestiaire. Cette époque semble désormais révolue. Sous l’impulsion de Luis Campos, le PSG privilégie aujourd’hui une logique collective. Tous les joueurs ayant participé à la campagne européenne touchent la même somme, quel que soit leur statut.

L’exemple de Senny Mayulu en 2025 illustre parfaitement cette politique. Malgré un temps de jeu limité avant la finale, le jeune milieu parisien avait perçu exactement la même prime que les cadres du vestiaire après le sacre contre l’Inter.

Le même principe s’appliquera cette saison. Tous les joueurs ayant disputé au moins une rencontre de cette campagne européenne seront récompensés à l’identique. Même Quentin Ndjantou, qui n’a plus joué depuis janvier à cause d’une blessure, est concerné.

Un message fort envoyé au groupe

À travers cette stratégie, le PSG cherche à renforcer son identité collective. Chaque joueur compte, chaque minute disputée est considérée comme une contribution à l’objectif commun. À quelques heures de la finale face à Arsenal, ce discours prend encore plus de sens.

Si Paris soulève une nouvelle fois la Coupe aux grandes oreilles, le Qatar devra sortir le chéquier. Mais pour les dirigeants parisiens, le prix à payer pour continuer d’écrire l’histoire du club n’a sans doute aucune importance.