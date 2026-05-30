Le onze probable du PSG contre Arsenal n’a que très peu joué ensemble avant la finale de la Ligue des Champions à Budapest (18h).

À quelques heures de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal à Budapest, une statistique étonnante vient jeter un léger voile d’incertitude sur les choix de Luis Enrique. Alors que le club parisien s’apprête à disputer l’un des matches les plus importants de son histoire, l’équipe alignée ce samedi manque cruellement de vécu collectif. Une donnée qui pourrait peser dans une rencontre où le moindre détail compte.

Seulement sept minutes ensemble !

Selon Statsfoot, les dix joueurs de champ qui devraient débuter la finale face à Arsenal n’ont disputé que… sept minutes ensemble en match officiel cette saison. Cette configuration n’a été observée qu’une seule fois. C’était lors de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le 28 avril dernier. Entre la 64e et la 71e minute, Luis Enrique avait aligné ce qui ressemble fortement à son onze de référence pour cette finale européenne.

Un constat qui devient encore plus marquant lorsqu’on regarde le déroulement de cette courte séquence. Durant ces sept minutes, le PSG a encaissé deux buts. Une statistique qui ne permet évidemment pas de tirer de véritables conclusions, mais qui illustre le manque d’automatismes potentiels entre les joueurs appelés à débuter ce rendez-vous majeur.

Le pari audacieux de Luis Enrique

Cette situation s’explique notamment par les blessures qui ont perturbé plusieurs cadres parisiens au cours de la saison. Le cas d’Achraf Hakimi est le plus parlant. Le latéral marocain revient tout juste après un mois d’absence en raison d’une blessure à la cuisse et devrait retrouver sa place dans le onze de départ. Luis Enrique mise donc davantage sur la qualité individuelle de ses joueurs que sur leur vécu commun dans cette configuration précise. Une stratégie qui peut s’avérer payante tant le talent est présent dans toutes les lignes, avec des joueurs comme Ousmane Dembélé, Vitinha, João Neves, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia.

Face à un Arsenal qui devrait se présenter avec son équipe type et des automatismes bien installés, le PSG devra rapidement trouver son rythme collectif. Les premières minutes de la rencontre pourraient être déterminantes pour permettre aux Parisiens de prendre leurs repères. Cette statistique a le mérite de rappeler qu’une finale ne se gagne pas uniquement sur les noms inscrits sur la feuille de match. Cohésion, équilibre et capacité à réagir dans les moments chauds seront essentiels pour espérer soulever enfin la Coupe aux grandes oreilles.