Désiré Doué (20 ans) et le Stade Rennais ont ouvert la voie au PSG en finale de la Ligue des Champions

À deux jours de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, un détail statistique commence à attirer l’attention autour du Puskas Arena de Budapest, théâtre du choc européen.

Le Stade Rennais a pavé la voie au PSG

La dernière équipe française à avoir joué dans cette enceinte n’est autre que le Stade Rennais. Et le souvenir est particulièrement positif.

Le 30 novembre 2023, le club breton s’était imposé très largement face au Maccabi Haïfa en Ligue Europa sur le score de 3-0. Une victoire nette qui reste le dernier passage d’un club français au Puskas Arena avant cette finale européenne du PSG.

Doué déjà vainqueur à Budapest

Un autre détail intrigue également : Désiré Doué faisait partie de cette rencontre. L’actuel joueur du Paris Saint-Germain était entré en jeu à la 71e minute sous les couleurs rennaises.

Un clin d’œil intéressant avant une finale historique pour le PSG, qui cherchera à décrocher une nouvelle Ligue des Champions face à Arsenal dans ce même stade. Même si ce type de statistique reste symbolique, certains supporters parisiens y voient déjà un signe positif avant le grand rendez-vous européen.