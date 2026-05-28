Désiré Doué (20 ans) et le Stade Rennais ont ouvert la voie au PSG en finale de la Ligue des Champions
À deux jours de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, un détail statistique commence à attirer l’attention autour du Puskas Arena de Budapest, théâtre du choc européen.
Le Stade Rennais a pavé la voie au PSG
La dernière équipe française à avoir joué dans cette enceinte n’est autre que le Stade Rennais. Et le souvenir est particulièrement positif.
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Le 30 novembre 2023, le club breton s’était imposé très largement face au Maccabi Haïfa en Ligue Europa sur le score de 3-0. Une victoire nette qui reste le dernier passage d’un club français au Puskas Arena avant cette finale européenne du PSG.
Doué déjà vainqueur à Budapest
Un autre détail intrigue également : Désiré Doué faisait partie de cette rencontre. L’actuel joueur du Paris Saint-Germain était entré en jeu à la 71e minute sous les couleurs rennaises.
Un clin d’œil intéressant avant une finale historique pour le PSG, qui cherchera à décrocher une nouvelle Ligue des Champions face à Arsenal dans ce même stade. Même si ce type de statistique reste symbolique, certains supporters parisiens y voient déjà un signe positif avant le grand rendez-vous européen.