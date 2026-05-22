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FRANCE

PSG : coup dur pour Hakimi avant la finale contre Arsenal 

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 12:00
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Achraf Hakimi (PSG)

À une semaine de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Achraf Hakimi n’a pas vraiment la tête au sportif. 

Le PSG vit une semaine sous très haute tension. À quelques jours seulement de la finale de la Ligue des champions face à Arsenal, Achraf Hakimi fait face à une nouvelle étape judiciaire extrêmement sensible. Le latéral parisien s’est présenté ce vendredi matin devant la cour d’appel de Versailles pour contester son renvoi en procès pour viol.

Hakimi devant la justice ce vendredi 

Une séquence forcément lourde à gérer à l’approche du plus grand rendez-vous de la saison parisienne. Selon BFMTV, l’international marocain est arrivé à l’audience accompagné de son avocate, Maître Fanny Colin. Très attendu par les médias présents sur place, Hakimi n’a fait aucune déclaration. « Pas de commentaire », a simplement indiqué son conseil.

Cette comparution reste particulièrement inhabituelle dans ce type de procédure, souvent très technique et généralement traitée sans la présence systématique de la personne mise en examen. Mais d’après RMC Sport, le défenseur du PSG souhaitait personnellement montrer son opposition à son renvoi devant une juridiction criminelle et continuer à affirmer son innocence. Face à lui se trouvait également l’avocate de la plaignante, Me Rachel-Flore Pardo. 

Quelle conséquence avant la finale entre le PSG et Arsenal ?

L’affaire remonte au 25 février 2023. Une jeune femme s’était alors rendue au commissariat de Nogent-sur-Marne en accusant Achraf Hakimi de viol après une rencontre au domicile du joueur. Même sans dépôt de plainte formel, une enquête avait été ouverte puis reprise par le parquet de Nanterre. Le joueur avait été mis en examen le 3 mars 2023 avant d’être placé sous contrôle judiciaire. Depuis le début de la procédure, Hakimi conteste fermement les accusations portées contre lui. Une confrontation avec la plaignante avait notamment eu lieu en décembre 2023 dans le cadre de l’instruction.

Mais en février dernier, les juges d’instruction avaient signé une ordonnance de mise en accusation ordonnant son renvoi en procès devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. Cette nouvelle étape judiciaire intervient donc dans un timing particulièrement délicat pour le PSG. Car sur le plan sportif, le club parisien prépare la finale de Ligue des champions contre Arsenal, avec l’ambition immense de décrocher enfin le trophée tant attendu. Et Achraf Hakimi reste l’un des cadres majeurs du système de Luis Enrique. Reste désormais à savoir quel impact psychologique cette affaire pourra avoir sur le joueur et sur l’environnement du PSG à quelques jours de ce choc européen historique.

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