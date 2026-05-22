Alors que Robin Risser et Pierre Sage souhaitent poursuivre au RC Lens la saison prochaine, un club anglais veut détourner le coach des Sang et Or de l’Artois.

Le RC Lens pourrait vivre un été beaucoup plus agité que prévu. Alors que Robin Risser a clairement affiché son envie de poursuivre l’aventure dans l’Artois la saison prochaine, Pierre Sage voit déjà un club anglais se positionner sérieusement pour tenter de le faire quitter les Sang et Or. Et la menace commence à prendre de l’ampleur.

Risser veut rester au RC Lens cet été

Avant cela, le RC Lens disputera un immense rendez-vous avec la finale de Coupe de France face à Nice. Un match que Robin Risser rêve évidemment de remporter pour décrocher le premier trophée de sa carrière. Mais le gardien lensois a aussi commencé à se projeter sur son avenir. Dans L’Équipe, le portier arrivé du RC Strasbourg l’été dernier a envoyé un message très clair concernant la saison prochaine. « Si je serais toujours le gardien de Lens à la rentrée ? Dans ma tête, c’est ce que je veux. Je l’espère. Il y aura des discussions avec le club, mais on est tous alignés sur cette volonté de continuer l’aventure ensemble. C’est le bon endroit pour confirmer », a-t-il expliqué.

Une sortie qui rassurera forcément les supporters du RC Lens tant Risser s’est imposé comme un élément important cette saison. Mais pendant que le gardien affiche sa fidélité, Pierre Sage attire déjà les convoitises à l’étranger. Selon les informations du journaliste Sébastien Vidal, Crystal Palace surveillerait de très près la situation de l’entraîneur lensois. Le club anglais penserait sérieusement à lui en cas d’échec dans le dossier Andoni Iraola.

Crystal Palace surveille Sage

Et Pierre Sage serait même considéré comme une priorité potentielle. « Si Crystal Palace échoue dans le dossier Iraola, Pierre Sage sera la priorité du club. Le coach français est apprécié mais il sera difficile de le déloger en l’état actuel des choses », explique Vidal sur X. Une information qui confirme la très belle cote prise par l’ancien technicien lyonnais ces derniers mois.

Arrivé avec beaucoup d’attentes au RC Lens, Pierre Sage a rapidement convaincu par son approche tactique, sa gestion du groupe et sa capacité à maintenir le club dans une dynamique ambitieuse malgré plusieurs turbulences. De son côté, le coach a pourtant déjà affiché sa volonté de poursuivre son travail dans l’Artois. Mais l’intérêt d’un club de Premier League change forcément certaines données, surtout si Crystal Palace décide de passer concrètement à l’action dans les prochaines semaines.