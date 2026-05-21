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RC Lens Mercato : après Wahi, un autre grand attaquant de retour à Bollaert ?

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 18:30
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Loïs Openda
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors qu’une rumeur d’un retour improbable d’Elye Wahi a été éventée cette semaine, un autre grand nom agite le RC Lens.

Le RC Lens pourrait bien préparer un énorme coup nostalgie cet été. Alors qu’une rumeur autour d’un improbable retour d’Elye Wahi a récemment circulé, un autre ancien héros de Bollaert fait désormais parler de lui avec insistance : Loïs Openda.

Et cette fois, l’idée commence sérieusement à prendre de l’épaisseur. Impossible pour les supporters lensois d’oublier l’incroyable saison 2022-2023 de l’attaquant belge sous les ordres de Franck Haise. Avec 21 buts en Ligue 1, Openda avait littéralement porté le Racing vers une qualification historique en Ligue des Champions avant d’être transféré contre près de 40 millions d’euros.

Openda de retour au RC Lens, vraiment ?

Mais depuis son départ, tout s’est brutalement compliqué. Après une première étape en Allemagne, le buteur de 26 ans a tenté de franchir un nouveau cap à la Juventus Turin l’été dernier. Un choix qui tourne aujourd’hui au cauchemar. Entre blessures, manque de confiance et rendement décevant, le Diable Rouge n’a inscrit que 2 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Le coup de massue est récemment arrivé avec sa non-convocation pour la Coupe du Monde par Rudi Garcia, qui lui a préféré plusieurs profils émergents, dont le Lillois Matias Fernandez-Pardo. Un énorme désaveu pour un joueur qui semblait pourtant promis au très haut niveau européen il y a encore deux ans.

Plusieurs obstacles au dossier 

Selon Team Talk, le RC Lens surveillerait bien attentivement la situation. Les dirigeants sang et or étudieraient la possibilité d’un retour sous forme de prêt afin de relancer un joueur qui garde une énorme cote de popularité dans le Nord. En interne, le projet séduit forcément : récupérer un attaquant déjà adoré par Bollaert, parfaitement intégré à l’environnement lensois et revanchard après une saison très compliquée. Mais plusieurs obstacles restent importants. La Juventus devrait accepter de prendre en charge une partie du salaire du joueur, tandis que le RC Lens devra aussi composer avec une forte concurrence sur ce dossier qui pourrait rapidement agiter le mercato européen.

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