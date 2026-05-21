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PSG Mercato : l’agent de Mendes à Madrid, Campos a déjà activé deux pistes solides pour le remplacer !

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 17:20
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Nuno Mendes (PSG)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que l’agent de Nuno Mendes se trouve à Madrid, le PSG aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour le remplacer en vue du mercato.

Le PSG prépare-t-il déjà l’après Nuno Mendes ? Une information venue d’Espagne commence sérieusement à agiter le mercato parisien. Ce jeudi, l’émission espagnole El Chiringuito a révélé que Miguel Pinho, l’agent de Nuno Mendes, était arrivé à Madrid mercredi soir. Une présence qui fait énormément parler de l’autre côté des Pyrénées.

Mais que fait l’agent de Mendes à Madrid ?

Et pour cause : Miguel Pinho représente également Bruno Fernandes, autre joueur régulièrement associé aux grands clubs espagnols. Aucun détail précis n’a filtré concernant l’objet exact de ce déplacement, ni sur les clubs concernés. Mais en Espagne, beaucoup estiment qu’une telle visite n’a rien d’anodin. Très vite, les spéculations autour de l’avenir de Nuno Mendes ont donc ressurgi. Le latéral portugais du PSG reste l’un des joueurs les plus convoités du marché à son poste grâce à son explosivité, son volume de jeu et son énorme potentiel. Et forcément, le Real Madrid apparaît immédiatement comme un candidat crédible dès qu’un grand joueur portugais est évoqué dans la capitale espagnole.

Pendant ce temps-là, le PSG ne resterait pas immobile. Selon le site Jeunes Footeux, Luis Campos aurait déjà identifié deux profils très sérieux afin d’anticiper un éventuel bouleversement dans le couloir gauche parisien. Le premier nom mène à Joaquin Seys, révélation du Club Bruges. À seulement 21 ans, l’international belge impressionne déjà énormément en Jupiler Pro League. Auteur de 4 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, le gaucher s’est imposé comme une référence à son poste en Belgique.

Nazinho et Seys ciblés par Campos en Belgique 

Son profil offensif et sa capacité à répéter les efforts séduiraient fortement le PSG. Mais la concurrence s’annonce féroce puisque Newcastle surveillerait également le dossier de très près. L’autre piste étudiée par Luis Campos conduit à Flavio Nazinho, piston très offensif du Cercle Bruges. Lui aussi sort d’une saison très solide avec 3 buts et 8 passes décisives. Sous contrat jusqu’en 2028, le Portugais est déjà valorisé à plus de 10 millions d’euros et plaît également à Stuttgart ainsi qu’à l’AS Monaco.

À travers ces deux pistes, la stratégie du PSG semble très claire : miser sur des profils jeunes, capables d’intégrer rapidement la rotation tout en représentant des solutions d’avenir à très fort potentiel. Reste désormais à savoir si ces mouvements correspondent simplement à une anticipation classique du mercato… ou si Paris sent réellement un danger autour du dossier Nuno Mendes.

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