Pleinement focalisé sur la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai à Budapest, Luis Enrique sait quand il tirera sa révérence.

À quelques jours de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, Luis Enrique a surpris tout le monde avec une confidence inattendue sur la fin de sa carrière. Totalement concentré sur l’immense rendez-vous européen du 30 mai à Budapest, l’entraîneur parisien s’est pourtant projeté beaucoup plus loin lors du media day organisé ce mercredi par le PSG.

Luis Enrique se donne encore quatre ans

Le technicien de 56 ans a évoqué son avenir… et surtout le moment où il compte définitivement arrêter d’entraîner. Et sa réponse a immédiatement fait réagir : « Je ne veux pas être un vieux schnock comme entraîneur. Je ne le souhaite pas, mais il est vrai que je vois de plus en plus de vieux schnocks à ce poste. » Avec son ton toujours très direct, Luis Enrique a ensuite livré une indication très claire sur son horizon personnel.

« Je pense qu’au-delà de soixante ans… D’ailleurs, je plaisante avec mon frère Felipe, je lui dis : “Je dois prendre ma retraite avant toi.” Il a un an de moins que moi, il a 55 ans, et il prend sa retraite à 61 ans… faites le calcul », a-t-il glissé avec le sourire. Autrement dit, l’actuel entraîneur du PSG imagine sérieusement mettre un terme à sa carrière autour de ses 60 ans. Ce qui signifie qu’il ne lui resterait potentiellement que quatre années sur un banc. Une déclaration loin d’être anodine alors que Luis Enrique semble aujourd’hui totalement investi dans le projet parisien.

Une fin de carrière au PSG ?

Depuis son arrivée au PSG, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a progressivement imposé sa philosophie, son exigence et son style de management. Malgré les critiques traversées cette saison, Paris disputera une nouvelle finale de Ligue des Champions avec l’espoir immense de décrocher enfin le trophée ultime.

Mais cette sortie montre aussi que Luis Enrique garde une vision très claire de sa vie après le football. Contrairement à certains entraîneurs qui prolongent leur carrière jusqu’à un âge avancé, l’Espagnol ne semble pas vouloir s’éterniser sur les bancs européens. Reste désormais une question : ces quatre dernières années de coaching se feront-elles intégralement au PSG ? Si le technicien espagnol conserve la confiance de Doha et continue d’obtenir des résultats majeurs, l’hypothèse paraît crédible.