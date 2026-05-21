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FRANCE

ASSE : en plein barrage, Kilmer Sports assure l’avenir avec 4 signatures !

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 09:50
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Larry Tanenbaum (ASSE)

Pleinement focalisée sur les barrages de Ligue 1 contre l’OGC Nice (26-29 mai), l’ASSE passe aussi du temps à préparer son avenir.

Pendant que toute l’ASSE retient son souffle avant le barrage face à Nice, la direction stéphanoise a avancé en coulisses sur un dossier capital. Et le signal envoyé est fort. 

4 signatures stratégiques pour l’ASSE

Dans la plus grande discrétion, Kilmer Sports Ventures a décidé de sécuriser l’avenir du centre de formation en prolongeant quatre éducateurs majeurs du club. Une décision loin d’être anodine dans une période où beaucoup attendaient une possible restructuration interne. Selon Peuple Vert, Sylvain Gibert, Frédéric Dugand, David Le Moal et Kévin De Jésus poursuivront bien l’aventure dans le Forez. Gibert restera à la tête de la réserve en National 3, Dugand conservera les U19, Le Moal continuera avec les U17 et De Jésus gardera les U16.

Dans le détail, Sylvain Gibert, Frédéric Dugand et Kévin De Jésus ont signé pour deux saisons supplémentaires. David Le Moal, lui, prolonge d’un an. Un choix fort qui confirme une vraie ligne directrice de la part des nouveaux propriétaires stéphanois. Alors que certains supporters pouvaient craindre un grand ménage après la prise de pouvoir de Kilmer Sports Ventures, c’est finalement la stabilité qui a été privilégiée.

Kilmer remet la formation au centre du projet 

Le message envoyé est clair : le centre de formation reste une priorité absolue dans le projet de reconstruction de l’ASSE. Pas question de casser ce qui fonctionne ni de repartir de zéro. Sous la direction de Laurent Huard, les Verts veulent conserver une continuité dans le travail effectué auprès des jeunes talents du club. Cette décision traduit aussi une vision beaucoup plus profonde du football de formation. À Saint-Étienne, les dirigeants semblent avoir compris qu’un joueur ne se développe pas en quelques mois et qu’un projet cohérent nécessite du temps, de la stabilité et des éducateurs capables d’accompagner les jeunes sur plusieurs saisons.

Dans un football français souvent marqué par les changements permanents, l’ASSE prend donc le contre-pied en misant sur la confiance et la continuité. Pour les supporters stéphanois, ce choix a également une valeur symbolique importante. Le centre de formation fait partie intégrante de l’identité du club depuis des décennies. Des générations de joueurs y ont grandi avant d’exploser au plus haut niveau. En maintenant ses hommes forts en poste, la direction montre qu’elle ne veut pas sacrifier cet ADN historique. Et pendant que les regards sont braqués sur le barrage capital contre Nice, l’ASSE vient peut-être de poser l’une des pierres les plus importantes de son avenir.

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