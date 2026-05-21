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FRANCE

RC Lens Mercato : un renfort estampillé OL accéléré par Risser ?

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 10:40
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Robin Risser (RC Lens)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Robin Risser (21 ans), qui a promis de rester au RC Lens au mercato, attendrait l’arrivée d’un renfort particulier cet été. 

Le RC Lens continue de poser les bases de son projet estival, et un dossier inattendu commence à prendre de l’ampleur en interne. Alors que Robin Risser, 21 ans, aurait exprimé son envie de poursuivre l’aventure dans le Nord malgré des intérêts venus de Premier League, le jeune gardien attendrait désormais des garanties sur l’encadrement du projet.

Un coach des gardiens pour le RC Lens ?

Selon Foot Mercato, plusieurs clubs anglais suivent de près sa situation, mais le portier lensois privilégierait la stabilité et la continuité sportive pour la suite de sa progression. D’après Mohamed Toubache-Ter, le portier du RC Lens attendrait surtout l’arrivée d’un entraîneur des gardiens pour rester en Artois. Dans ce contexte, un nom revient avec insistance pour renforcer le staff technique du RC Lens : Rémi Vercoutre. L’ancien gardien de l’OL serait particulièrement apprécié et pourrait être une piste sérieusement étudiée pour intégrer l’encadrement des gardiens lensois.

Vercoutre plébiscité par les supporters ! 

Originaire de Dunkerque, il connaît bien la région et son profil séduit pour accompagner la progression des jeunes portiers du club. Un élément qui ne serait pas anodin dans la réflexion de Robin Risser, très attentif à la structure mise en place autour de lui pour poursuivre son développement. Le RC Lens, de son côté, continue d’avancer sur la construction de son futur organigramme avec l’objectif de conserver ses jeunes talents tout en renforçant l’expertise autour du groupe professionnel. Dans un mercato où chaque détail compte, ce type de choix pourrait jouer un rôle important dans les décisions finales des joueurs.

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