OL Mercato : deux dossiers chauds déjà lancés par les dirigeants lyonnais

L’OL pourrait vivre un mercato estival mouvementé. Tandis que Tanner Tessmann est observé par Leeds United, la cellule de recrutement lyonnaise explore déjà de nouvelles pistes, dont celle d’une révélation offensive.

L’été s’annonce agité du côté de l’OL. Entre nécessité économique et volonté de remodeler l’effectif, les dirigeants lyonnais avancent sur plusieurs dossiers en parallèle. Deux noms agitent particulièrement l’actualité du club rhodanien : Tanner Tessmann et Elmin Rastoder.

Selon plusieurs médias anglais relayés par Le Progrès, Leeds United (14e de Premier League) aurait déjà lancé les discussions avec l’OL pour recruter Tanner Tessmann avant la Coupe du Monde 2026.

Tessmann n’a jamais totalement réussi à s’imposer

Arrivé à Lyon en 2024 en provenance du Venezia FC, l’international américain n’a jamais totalement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Malgré des performances jugées sérieuses et régulières, son profil ne semble plus considéré comme indispensable dans le projet lyonnais.

Sous contrat jusqu’en 2029, Tessmann conserve néanmoins une belle cote sur le marché anglais grâce à son impact physique, sa qualité de relance et son expérience européenne. Leeds souhaiterait rapidement conclure le dossier afin d’éviter une hausse de sa valeur pendant la Coupe du Monde.

Du côté de Lyon, un transfert pourrait représenter une opportunité financière importante. Les différentes estimations évoquent un montant compris entre 10 et 15 millions d’euros pour un joueur recruté il y a moins de deux ans.

Elmin Rastoder, le pari offensif étudié par l’OL

En parallèle, l’OL continue de sonder le marché offensif. Selon les informations de Sky Sports, le club lyonnais suivrait avec attention le profil d’Elmin Rastoder, avant-centre macédonien du FC Thoune. À 24 ans, le buteur réalise la meilleure saison de sa carrière en Suisse. L’attaquant de 1m91 a inscrit 15 buts en championnat avec Thoune cette saison et s’est imposé comme l’un des joueurs majeurs du club suisse.

Profil puissant, capable de jouer en pivot mais également efficace dans la profondeur, Rastoder correspond au type d’attaquant recherché par plusieurs clubs européens. Hambourg, le Borussia Mönchengladbach et le Panathinaikos seraient également positionnés sur le dossier.

Lyon pourrait tenter de profiter d’un marché encore accessible avant une éventuelle explosion médiatique du joueur. Dans un mercato où les finances resteront surveillées, ce type de pari offensif semble parfaitement entrer dans la nouvelle stratégie sportive du club, alors qu’Endrick est déjà de retour à Madrid.