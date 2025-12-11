OL Mercato : ça se rapproche fort pour le sacrifice d’un titulaire de Fonseca

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Arrivé à l’été 2024 dans le Rhône, Tanner Tessmann attire les convoitises. Le milieu américain, recruté pour 6 millions d’euros alors que l’effectif lyonnais cherchait un nouvel équilibre, pourrait voir son aventure à l’OL tourner court, la Fiorentina se montrant désormais très pressante. Un intérêt déjà connu, mais relancé ces dernières heures par La Gazzetta dello Sport.

Un joueur déjà convoité par la Fiorentina

Les regards de la Fiorentina se tournent résolument vers la Ligue 1, et c’est Tessmann qui agite l’actualité du mercato. Mal embarquée en Serie A, la Viola doit absolument renforcer son entrejeu cet hiver pour éviter la catastrophe. Dans ce contexte, l’Américain de 24 ans coche toutes les cases : puissance, technique et fraîcheur.

Contrairement à d’autres clubs, le projet florentin est risqué. Mais l’intérêt est réel, dans une période où les clubs italiens multiplient les démarches pour attirer des milieux venus de Lyon. On pense notamment au transfert officiel de Maxence Caqueret à Côme.

L’OL face à un dilemme sportif et financier

Côté lyonnais, la situation est loin d’être idéale. L’OL doit jongler entre un effectif déjà limité quantitativement et une pression économique persistante. La vente d’un joueur dès cet hiver paraît presque inévitable pour rééquilibrer les finances du club, et Tessmann ferait partie des favoris pour un départ.

Pour autant, se séparer de lui si tôt serait un pari risqué sur le plan sportif. Il reste l’un des rares profils capables d’apporter volume et dynamisme au cœur du jeu, surtout après les départs déjà enregistrés ces derniers mois au milieu de terrain.

Ce contexte oblige le club à arbitrer entre nécessité économique et importance de la stabilité sportive, une équation à haut risque qui rappelle les interrogations autour d’autres talents formés ou révélés à Lyon, à l’image du dossier sensible autour du départ de Caqueret.

Où en est Tessmann dans son parcours lyonnais ?

Arrivé à l’OL en août 2024, transféré pour 6 millions d’euros en provenance de Venise, Tessmann s’est engagé jusqu’en 2029. Le club pensait miser sur la durée, misant sur son potentiel et sa capacité à s’intégrer rapidement dans un système en reconstruction.

Mais cette stratégie pourrait être repensée si la Fiorentina passe à l’offensive cet hiver, surtout si l’enveloppe proposée permet de dégager une plus-value immédiate. Cette saison, l’international américain a disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues, dont 16 en tant que titulaire, preuve de la confiance accordée par Paulo Fonseca.

Une blessure et une absence remarquée

Au pire moment pour les Gones, Tessmann est actuellement indisponible : une blessure à la cuisse le tiendra éloigné des terrains lors du prochain match crucial, face à Go Ahead Eagles. Cette absence accroît encore la pression sur l’effectif, renforçant la sensation de vulnérabilité au sein du groupe lyonnais.

À cela s’ajoute une dimension individuelle : engagé avec les États-Unis pour la Coupe du monde prévue l’été prochain, Tessmann sait que chaque minute de jeu peut compter pour son avenir international. Un transfert précipité à la Fiorentina, qui se fait de plus en plus pressante malgré ses grosses difficultés, pourrait freiner ses ambitions au pire moment…