ASSE, OL, Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le futur club de Lucas Stassin

L’IA verrait bien l’avant-centre de l’ASSE, Lucas Stassin, rejoindre le Stade Rennais cet été.

Lucas Stassin pourrait quitter l’AS Saint-Étienne lors du prochain mercato estival, surtout si les Verts restent en Ligue 2 la saison prochaine. Malgré une série récente de trois matchs sans marquer, l’attaquant belge, désormais estimé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, continue d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Nous avons ainsi demandé à ChatGPT quel pourrait être le prochain club de Lucas Stassin.

L’IA voit Stassin au Stade Rennais

Le Stade Rennais pourrait représenter une destination idéale pour Lucas Stassin lors du prochain mercato estival. Malgré une période plus compliquée sur le plan statistique, l’attaquant belge conserve une grosse cote grâce à son jeune âge, son potentiel et ses qualités techniques. Rennes, qui mise régulièrement sur des profils prometteurs capables de franchir un cap en Ligue 1, pourrait voir en lui un investissement d’avenir très intéressant.

Le club breton possède également un environnement réputé pour faire progresser les jeunes joueurs offensifs. Ces dernières saisons, Rennes a souvent offert du temps de jeu et des responsabilités à des talents en devenir avant de les revendre à prix d’or. Lucas Stassin pourrait ainsi poursuivre sa progression dans un projet ambitieux, avec moins de pression immédiate que dans certains clubs plus exposés médiatiquement.

Sur le plan sportif, son profil semble aussi compatible avec le jeu rennais. Mobile, capable de décrocher et d’attaquer la profondeur, l’ancien joueur de Westerlo pourrait apporter de la variété dans le secteur offensif du club breton. Sa capacité à participer au jeu tout en gardant une vraie présence dans la surface pourrait séduire le staff rennais.

Enfin, un éventuel maintien de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 pourrait compliquer les négociations, mais une nouvelle saison des Verts en Ligue 2 augmenterait fortement les chances d’un départ. Dans ce contexte, Rennes aurait les moyens financiers nécessaires pour convaincre l’ASSE avec une offre importante, surtout pour un joueur désormais valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt.