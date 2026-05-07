OM : coup de théâtre pour le futur directeur sportif !

Annoncé en pole pour succéder à Mehdi Benatia au poste de directeur sportif de l’OM, Julien Fournier serait en réalité encore loin de faire son retour à Marseille.

L’Olympique de Marseille est toujours à la recherche de son futur directeur sportif. Si Paul Mitchell, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et de Newcastle, et George Syrianos, actuellement en poste à Nottingham Forest, auraient refusé le poste et que Cristani Giuntoli, l’ex-directeur technique de la Juventus Turin, resterait très convoité par plusieurs clubs européens, en plus de l’intérêt marseillais, c‘est Julien Fournier qui serait actuellement en pole pour remplacer Mehdi Benatia, d’après Foot Mercato.

Déjà passé à l’OM entre 2004 et 2009, l’ancien dirigeant de l’OGC Nice apparaîtrait comme une option de plus en en plus crédible, avec des discussions déjà engagées entre les différentes parties concernées.

Fournier loin d’être en pole en réalité ?

Mais selon La Tribune Olympienne, une arrivée de Julien Fournier à Marseille resterait toutefois loin d’être acquise. Le suiveur de l’OM estime qu’il serait surprenant de voir Frank McCourt et Stéphane Richard miser sur un profil aussi clivant en raison de son passé et de certaines polémiques qui ont entouré sa carrière.

« Quand je demande à droite, à gauche, notamment aux gens autour du club, on me dit que ce serait assez étonnant que Frank McCourt et Stéphane Richard prennent le risque de prendre un mec qui n’a pas forcément eu un parcours linéaire avec une bonne presse. Il y a quand même eu deux, trois trucs un peu bizarres », a révélé La Tribune Olympienne dans sa dernière vidéo YouTube.